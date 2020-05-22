«Социальная дистанция? Нет, не слышали!». Почему в пермских автобусах не протолкнуться в час пик

Пермяки жалуются на толкучку в автобусах по утрам и вечерам. Говорить о социальной дистанции, которую обязаны соблюдать жители региона из-за коронавируса, не приходится. Подтверждение тому фото и комментарии, которым делятся горожане в паблике «Мой город Пермь».

«Каждый день я езжу на работу с «Кислотных дач» в центр на 77 автобусе. В нем и без карантина всегда была давка, кто ездит, тот знает. Еще и количество автобусов сократили».

«Ждал утром автобус на остановке «Капитанская». Приехал 64 маршрут. Когда увидел, сколько там народа, даже страшно стало. Ни о какой социальной дистанции речь и не идет. В автобусах маршрутов №15 и №20 ситуация лучше».

«Съездил вчера в центр Перми на автобусе №77. Ходит редко. Народу в автобусе море. Все сиденья заняты, стоим вплотную друг к другу. У половины пассажиров нет масок. У водителя и кондуктора маски на шее. Вот и думаешь теперь о защите от коронавируса: блеф или реальность».

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В Департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что знают о проблеме.

-На сегодняшний день с перевозчиком ведутся переговоры об увеличении транспорта на автобусном маршруте № 77. Сейчас на линии 31 машина, до карантина было 38. Интервал в пиковое время составляет 5 минут, в межпиковое, обед и поздний вечер - до 16 минут, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

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