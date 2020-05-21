В июне в Перми изменятся маршруты 17 автобусов

Глобальные изменения ждут с 1 июня жителей Перми, которые пользуются общественным транспортом. Маршрутная сеть изменится в нескольких районах. По-новому будет организованы транспортные связи и интенсивность движения из районов в центр города.

Первые изменения маршрутной сети общественного транспорта вступили в силу 1 апреля. В июне начнется второй этап модернизации маршрутов общественного транспорта.

С 1 июня увеличится количество маршрутов, на которых будет действовать бесплатная пересадка. Оплачивать проезд можно будет банковской картой на всех маршрутах, кроме

№ 1, 4, 12, 25, 26, 35, 41, 54, 59, 67, 68, 78.

Маршрутная сеть Индустриального района.

Новые маршруты:

№55 Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка. Пойдет через Центральный рынок, по Средней дамбе до микрорайона Архиерейка.

№28/29 проспект Декабристов - Милиционера Власова. Будет следовать до площади Ипподрома по улице Космонавта Леонова.

№57 Микрорайон Крохалева - Юбилейный. По улицам Васильева, Героев Хасана, Краснополянской, Ижевской до микрорайона Юбилейный.

Маршрутная сеть Дзержинского района.

Этих автобусных маршрутов больше не будет:

№13 Нагорный - пл. Дружбы

№43 Крохалева - Садовый

№66 Крохалева - Парковый

№71 10-й микрорайон - Кислотные дачи.

Изменят маршрут:

№80 изменит конечную и будет ходить теперь по маршруту ДК им. Кирова – ул. Милиционера Власова через улицу Космонавта Леонова.

№36 вместо ул. Мильчакова его продлят до остановки «Театр Ироничная компания

№77 будет ходить от Социалистической до Мильчакова

№33 Города Сердца он пойдет по Сибирской через Южную дамбу до микрорайона Костарево

№75 изменит маршрут и больше не будет ходить до микрорайона Костарева: от остановки Авторадио он пойдет по новому маршруту до площади Дружбы

№47 после микрорайона Ераничи пойдет по проспекту Декабристов и улице Советской Армии.

№3 перенаправят с шоссе Космонавтов на улицы Мира и Карпинского.

№10 от микрорайона Нагорный до Октябрьской площади

№42 будет следовать по новому маршруту от Песьянки до Красных казарм через Центральный рынок

№56 от станции Пермь-2 через улицу Обвинская до микрорайона Крохалева

№44 возобновит работу: от микрорайона Нижняя Мостовая до микрорайона Камский через 10-й микрорайон и Учкомбинат

№5 от микрорайона Голый мыс до Комсомольской площади

№19 сократят маршрут: от Липовой горы он пойдет через Центральный рынок до Попова

№45 возобновит работу: будет следовать от улицы Мильчакова по Комсомольскому проспекту, Куйбышева, Солдатова до микрорайона Крохалева

№51 продлят до микрорайона Владимирский

№63 изменит конечную: теперь он будет следовать от Крохалвки до гипермаркета Семья

№74 изменит конечную: он пойдет от микрорайона Владимирский до Перми-2 через Центральный рынок, Универсам и Драмтеатр.

Маршрутная сеть Мотовилихинского района.

Маршрутная сеть Кировского района.

Маршрутная сеть Орджоникидзевского района.