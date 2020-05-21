2020-05-21T17:20:50+03:00
Общество

В июне в Перми изменятся маршруты 17 автобусов

Рассказываем, как по-новому будет ходить общественный транспорт в городе
Анна Маркова
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Изменения коснутся почти двух десятков автобусных маршрутов.Изменения коснутся почти двух десятков автобусных маршрутов.Фото: Василий Вахрин
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Глобальные изменения ждут с 1 июня жителей Перми, которые пользуются общественным транспортом. Маршрутная сеть изменится в нескольких районах. По-новому будет организованы транспортные связи и интенсивность движения из районов в центр города.

Первые изменения маршрутной сети общественного транспорта вступили в силу 1 апреля. В июне начнется второй этап модернизации маршрутов общественного транспорта.

С 1 июня увеличится количество маршрутов, на которых будет действовать бесплатная пересадка. Оплачивать проезд можно будет банковской картой на всех маршрутах, кроме

№ 1, 4, 12, 25, 26, 35, 41, 54, 59, 67, 68, 78.

Маршрутная сеть Индустриального района.

Маршрутная сеть Индустриального района.

Новые маршруты:

№55 Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка. Пойдет через Центральный рынок, по Средней дамбе до микрорайона Архиерейка.

№28/29 проспект Декабристов - Милиционера Власова. Будет следовать до площади Ипподрома по улице Космонавта Леонова.

№57 Микрорайон Крохалева - Юбилейный. По улицам Васильева, Героев Хасана, Краснополянской, Ижевской до микрорайона Юбилейный.

Маршрутная сеть Дзержинского района.

Маршрутная сеть Дзержинского района.

Этих автобусных маршрутов больше не будет:

№13 Нагорный - пл. Дружбы

№43 Крохалева - Садовый

№66 Крохалева - Парковый

№71 10-й микрорайон - Кислотные дачи.

Изменят маршрут:

№80 изменит конечную и будет ходить теперь по маршруту ДК им. Кирова – ул. Милиционера Власова через улицу Космонавта Леонова.

№36 вместо ул. Мильчакова его продлят до остановки «Театр Ироничная компания

№77 будет ходить от Социалистической до Мильчакова

№33 Города Сердца он пойдет по Сибирской через Южную дамбу до микрорайона Костарево

№75 изменит маршрут и больше не будет ходить до микрорайона Костарева: от остановки Авторадио он пойдет по новому маршруту до площади Дружбы

№47 после микрорайона Ераничи пойдет по проспекту Декабристов и улице Советской Армии.

№3 перенаправят с шоссе Космонавтов на улицы Мира и Карпинского.

№10 от микрорайона Нагорный до Октябрьской площади

№42 будет следовать по новому маршруту от Песьянки до Красных казарм через Центральный рынок

№56 от станции Пермь-2 через улицу Обвинская до микрорайона Крохалева

№44 возобновит работу: от микрорайона Нижняя Мостовая до микрорайона Камский через 10-й микрорайон и Учкомбинат

№5 от микрорайона Голый мыс до Комсомольской площади

№19 сократят маршрут: от Липовой горы он пойдет через Центральный рынок до Попова

№45 возобновит работу: будет следовать от улицы Мильчакова по Комсомольскому проспекту, Куйбышева, Солдатова до микрорайона Крохалева

№51 продлят до микрорайона Владимирский

№63 изменит конечную: теперь он будет следовать от Крохалвки до гипермаркета Семья

№74 изменит конечную: он пойдет от микрорайона Владимирский до Перми-2 через Центральный рынок, Универсам и Драмтеатр.

Маршрутная сеть Мотовилихинского района.

Маршрутная сеть Мотовилихинского района.

Маршрутная сеть Кировского района.

Маршрутная сеть Кировского района.

Маршрутная сеть Орджоникидзевского района.

Маршрутная сеть Орджоникидзевского района.

Маршрутная сеть Свердловского района Перми.

Маршрутная сеть Свердловского района Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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