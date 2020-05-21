В июне в Перми изменятся маршруты 17 автобусов
Глобальные изменения ждут с 1 июня жителей Перми, которые пользуются общественным транспортом. Маршрутная сеть изменится в нескольких районах. По-новому будет организованы транспортные связи и интенсивность движения из районов в центр города.
Первые изменения маршрутной сети общественного транспорта вступили в силу 1 апреля. В июне начнется второй этап модернизации маршрутов общественного транспорта.
С 1 июня увеличится количество маршрутов, на которых будет действовать бесплатная пересадка. Оплачивать проезд можно будет банковской картой на всех маршрутах, кроме
№ 1, 4, 12, 25, 26, 35, 41, 54, 59, 67, 68, 78.
Маршрутная сеть Индустриального района.
Новые маршруты:
№55 Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка. Пойдет через Центральный рынок, по Средней дамбе до микрорайона Архиерейка.
№28/29 проспект Декабристов - Милиционера Власова. Будет следовать до площади Ипподрома по улице Космонавта Леонова.
№57 Микрорайон Крохалева - Юбилейный. По улицам Васильева, Героев Хасана, Краснополянской, Ижевской до микрорайона Юбилейный.
Маршрутная сеть Дзержинского района.
Этих автобусных маршрутов больше не будет:
№13 Нагорный - пл. Дружбы
№43 Крохалева - Садовый
№66 Крохалева - Парковый
№71 10-й микрорайон - Кислотные дачи.
Изменят маршрут:
№80 изменит конечную и будет ходить теперь по маршруту ДК им. Кирова – ул. Милиционера Власова через улицу Космонавта Леонова.
№36 вместо ул. Мильчакова его продлят до остановки «Театр Ироничная компания
№77 будет ходить от Социалистической до Мильчакова
№33 Города Сердца он пойдет по Сибирской через Южную дамбу до микрорайона Костарево
№75 изменит маршрут и больше не будет ходить до микрорайона Костарева: от остановки Авторадио он пойдет по новому маршруту до площади Дружбы
№47 после микрорайона Ераничи пойдет по проспекту Декабристов и улице Советской Армии.
№3 перенаправят с шоссе Космонавтов на улицы Мира и Карпинского.
№10 от микрорайона Нагорный до Октябрьской площади
№42 будет следовать по новому маршруту от Песьянки до Красных казарм через Центральный рынок
№56 от станции Пермь-2 через улицу Обвинская до микрорайона Крохалева
№44 возобновит работу: от микрорайона Нижняя Мостовая до микрорайона Камский через 10-й микрорайон и Учкомбинат
№5 от микрорайона Голый мыс до Комсомольской площади
№19 сократят маршрут: от Липовой горы он пойдет через Центральный рынок до Попова
№45 возобновит работу: будет следовать от улицы Мильчакова по Комсомольскому проспекту, Куйбышева, Солдатова до микрорайона Крохалева
№51 продлят до микрорайона Владимирский
№63 изменит конечную: теперь он будет следовать от Крохалвки до гипермаркета Семья
№74 изменит конечную: он пойдет от микрорайона Владимирский до Перми-2 через Центральный рынок, Универсам и Драмтеатр.
Маршрутная сеть Мотовилихинского района.
Маршрутная сеть Кировского района.
Маршрутная сеть Орджоникидзевского района.
Маршрутная сеть Свердловского района Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU