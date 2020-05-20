Коронавирус в Перми, последние новости на 21 мая 2020 года: число заболевших составило 1178 человек
Число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек. Из 53 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.
По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Пермь - 944
Пермский район - 66
Краснокамск - 29
Чайковский -18
Бардымский МО и Кудымкар - 12
Кунгур - 11
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
Чернушка - 8
Верещагино и Добрянка - 7
Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе
Большесосновский МО и Кизел - 5 человек
В Юсьвенском округе и Нытве по 4 инфицированных
По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом, Куединском районе и Карагае
Очер, ЗАТО Звездный, Александровский район, Еловский и Сивинский округи - по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, , Юрлинском, Частинском и Октябрьском округах округах
permkrai.ru
20 мая на заседании оперативного штаба приняли решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Такое решение было принято в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%. 25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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