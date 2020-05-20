2020-05-20T23:26:45+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 мая 2020 года: число заболевших составило 1178 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Прикамье на 21 мая 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Число заболевших коронавирусом на утро 21 мая 2020 года составило 1178 человек. Из 53 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Пермь - 944

Пермский район - 66

Краснокамск - 29

Чайковский -18

Бардымский МО и Кудымкар - 12

Кунгур - 11

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии

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Чернушка - 8

Верещагино и Добрянка - 7

Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе

Большесосновский МО и Кизел - 5 человек

В Юсьвенском округе и Нытве по 4 инфицированных

По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом, Куединском районе и Карагае

Очер, ЗАТО Звездный, Александровский район, Еловский и Сивинский округи - по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, , Юрлинском, Частинском и Октябрьском округах округах

permkrai.ru

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20 мая на заседании оперативного штаба приняли решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Такое решение было принято в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%. 25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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