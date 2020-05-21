Пермяки попросили у властей открыть поликлиники, детсады и торговые центры

25 мая состоится заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае. На нем обсудят возможность перехода на второй этап изменения ограничительных мер во время самоизоляции.

Второй этап подразумевает открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением обслуживания одновременно нескольких клиентов, а также возобновление работы отдельных образовательных учреждений.

Есть и третий этап, который разрешает работу мест отдыха - парков, скверов, при соблюдении условий социального дистанцирования, открытие предприятий сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, возобновление работы всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

«Комсомолка» спросила у жителей города, в открытии каких объектов и учреждений они нуждаются больше всего.

Людмила П: «Обязательно откройте детсады и магазины одежды. Дети выросли, надеть нечего и купить негде».

Наталья Ч.: «Откройте, пожалуйста, строительные магазины».

Екатерина С.: «Срочно откройте торговые центры».

Кристина Н.: «Откройте детсады, взрослые и детские поликлиники. Кроме коронавируса у людей есть и другие заболевания».

Ирина С.: «Откройте детские садики для всех, а не только для тех, у кого есть разрешение на работу».

Александр Ш.: «Нужно либо все открывать, либо все закрывать».

Екатерина А.: «Откройте колледжи и вузы».

Яна Ю.: «Откройте стоматологические кабинеты».

Надежда Б.: «Откройте спортзалы».

Напомним, 20 мая на заседании оперативного в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 8 июня. Такое решение было принято в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%.

Но доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм успокаивает жителей региона

- В последние дни идет рост заболеваемости, - подтверждает Фельдблюм. - Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Несмотря на прирост,эпидемическая ситуация в целом остается благоприятной. По уровню заболеваемости наш регион находится на 72-м месте из 85 субъектов страны. А в Приволжском округе Прикамье занимает третье место с конца, за неделю прирост по нашей территории составил 28 процентов.

На рост заболеваемости, по мнению Ирины Фельдблюм, повлиял ряд объективных причин. Во-первых, на прошлой неделе к нам прибыли вахтовики из Якутии, среди которых было более 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Во-вторых, очагами заболевания стали медицинские учреждения. Больницы оказались местами скопления большого количества людей в замкнутом пространстве. Причем людей изначально больных, то есть потенциально опасных с точки зрения заражения.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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