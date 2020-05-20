Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел коронавирусом
В официальнои телеграм-канале правительства Пермского края сообщили, что один из сотрудников Минздрава заболел коронавирусом.
- Он изолирован и находится на лечении. Определен круг контактировавших с ним лиц, у них взяли анализы на COVID-19 и отправили на домашнюю изоляцию до получения результатов. Они продолжат работать дистанционно, - сообщили в телеграм-канале.
По официальным данным, с начала пандемии и по состоянию на утро 21 мая коронавирусом заразились 170 работников медучреждений. В целом ситуация с COVID-19 в Прикамье выглядит так:
Фото: covid19_permkrai
По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Пермь - 944
Пермский район - 66
Краснокамск - 29
Чайковский -18
Бардымский МО и Кудымкар - 12
Кунгур - 11
Чернушка - 8
Верещагино и Добрянка - 7
Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе
Большесосновский МО и Кизел - 5 человек
В Юсьвенском округе и Нытве по 4 инфицированных
По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом, Куединском районе и Карагае
Очер, ЗАТО Звездный, Александровский район, Еловский и Сивинский округи - по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, , Юрлинском, Частинском и Октябрьском округах округах
20 мая на заседании оперативного штаба приняли решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Такое решение было принято в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%.
Но доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм успокаивает жителей региона
- В последние дни идет рост заболеваемости, - подтверждает Фельдблюм. - Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Несмотря на прирост,эпидемическая ситуация в целом остается благоприятной. По уровню заболеваемости наш регион находится на 72-м месте из 85 субъектов страны. А в Приволжском округе Прикамье занимает третье место с конца, за неделю прирост по нашей территории составил 28 процентов.
"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии
На рост заболеваемости, по мнению Ирины Фельдблюм, повлиял ряд объективных причин. Во-первых, на прошлой неделе к нам прибыли вахтовики из Якутии, среди которых было более 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Во-вторых, очагами заболевания стали медицинские учреждения. Больницы оказались местами скопления большого количества людей в замкнутом пространстве. Причем людей изначально больных, то есть потенциально опасных с точки зрения заражения.
25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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