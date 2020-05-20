Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел коронавирусом

В официальнои телеграм-канале правительства Пермского края сообщили, что один из сотрудников Минздрава заболел коронавирусом.

- Он изолирован и находится на лечении. Определен круг контактировавших с ним лиц, у них взяли анализы на COVID-19 и отправили на домашнюю изоляцию до получения результатов. Они продолжат работать дистанционно, - сообщили в телеграм-канале.

По официальным данным, с начала пандемии и по состоянию на утро 21 мая коронавирусом заразились 170 работников медучреждений. В целом ситуация с COVID-19 в Прикамье выглядит так:

Фото: covid19_permkrai

По состоянию на утро 20 мая коронавирус проник в 34 города и района края.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Пермь - 944

Пермский район - 66

Краснокамск - 29

Чайковский -18

Бардымский МО и Кудымкар - 12

Кунгур - 11

Чернушка - 8

Верещагино и Добрянка - 7

Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе

Большесосновский МО и Кизел - 5 человек

В Юсьвенском округе и Нытве по 4 инфицированных

По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом, Куединском районе и Карагае

Очер, ЗАТО Звездный, Александровский район, Еловский и Сивинский округи - по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, , Юрлинском, Частинском и Октябрьском округах округах

20 мая на заседании оперативного штаба приняли решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Такое решение было принято в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%.

Но доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм успокаивает жителей региона

- В последние дни идет рост заболеваемости, - подтверждает Фельдблюм. - Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Несмотря на прирост,эпидемическая ситуация в целом остается благоприятной. По уровню заболеваемости наш регион находится на 72-м месте из 85 субъектов страны. А в Приволжском округе Прикамье занимает третье место с конца, за неделю прирост по нашей территории составил 28 процентов.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

На рост заболеваемости, по мнению Ирины Фельдблюм, повлиял ряд объективных причин. Во-первых, на прошлой неделе к нам прибыли вахтовики из Якутии, среди которых было более 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Во-вторых, очагами заболевания стали медицинские учреждения. Больницы оказались местами скопления большого количества людей в замкнутом пространстве. Причем людей изначально больных, то есть потенциально опасных с точки зрения заражения.

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

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