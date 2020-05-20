2020-05-20T10:31:03+03:00
Общество

«Открытие кафе и торговых центров откладывается». В Пермском крае продлили режим самоизоляции

В оперштабе рассказали, почему приняли такое решение
Анна Маркова
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В Перми происходит рост заболеваемости коронавирусом.В Перми происходит рост заболеваемости коронавирусом.Фото: Александр АБРАМОВ
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В Пермском крае продляется режим самоизоляции. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу. На нем обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения инфекции.

- По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня, - сообщает оперштаб. - Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.

Речи об открытии мест общественного пользования, кафе, торговых центров пока быть не может.

- Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер, - заявил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая.

В первую очередь ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров – это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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