2020-05-20T19:13:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 21 мая 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Прирост заболеваемости в крае выше 5 процентов.Прирост заболеваемости в крае выше 5 процентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции в Пермском крае продляется до 8 июня. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу. На нем обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения инфекции.

- Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5 процентов, который зафиксирован в последние дни, - сообщил оперштаб.

Несколько дней подряд в регионе выявлялось порядка 50 новых случаев заболевания ежедневно. На 21 мая 2020 года общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1178. Накануне было выявлено 53 новых случаев заражения COVID-19: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, в числе вновь заболевших – сотрудник министерства.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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- В данный момент он изолирован и находится на лечении, - отметили в ведомстве.

За все время пандемии в регионе скончались 33 человека, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Накануне умерла еще одна пациентка – 81-летняя женщина, у которой развилась тяжелая пневмония на фоне COVID-19.

- 588 человек продолжают лечение, - сказали в Минздраве Пермского края. - Из них 15 человек в тяжелом состоянии, 117 в средней степени тяжести.

Показатели заболеваемости на 21 мая

Показатели заболеваемости на 21 мая

В связи с такой ситуацией и было решено, что в регионе продлеваются все ограничения на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров.

- Речи об открытии мест общественного пользования, кафе, торговых центров пока быть не может, - пояснили в оперштабе. - Это места, где риск заражения наиболее высок

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ИСТОЧНИК KP.RU

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