2020-05-20T16:05:10+03:00
Происшествия

«Тело нашли в болоте». В Пермском крае окончены поиски пропавшего два года назад 28-летнего парня

Все это время его искали волонтеры, полицейские и родственники
Алена ОВЧИННИКОВАВиктор Правдин
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Фото паблик ВКонтакте "Поиски Константина Т."Фото паблик ВКонтакте "Поиски Константина Т."
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что прекратили поиски пропавшего 2 года назад 28-летнего жителя Краснокамска Константина Т.

- Тело молодого человека нашли в болоте в Краснокамске еще месяц назад, - говорит источник, знакомый с ситуацией. - Но его не могли опознать, ждали результатов ДНК. Вчера нам сообщили, что тело принадлежит пропавшему 2 года назад 28-летнему жителю Краснокамска. Сейчас ждем заключение экспертизы, чтобы установить, от чего наступила смерть.

Напомним, 28-летний Константин Т. ушел из дома в Краснокамске 30 августа 2018 года. Почти два года его искали волонтеры, полицейские и родственники.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родственникам погибшего молодого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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