Пермская школьница производит эко-сумки и пеналы из использованных пластиковых пакетов

- Грант в 100 тысяч рублей пока лежит и ждет, когда мне исполнится 18 лет, - объясняет пермская школьница Евгения Радостева. – Тогда я зарегистрируюсь, как самозанятая, и смогу официально продавать свою продукцию.

«Шить люблю с детства»

Суть ее идеи такова: цивилизованное общество сейчас начинает отказываться от пакетов, которые загрязняют окружающую среду, но миллионы людей продолжают пользоваться ими. Прослужив 15 минут – время, чтобы донести продукты от магазина до дома – пакеты отправляются на свалку.

А Евгения придумала, как можно перерабатывать их и создавать различные авторские вещи. Полгода назад со своим эко-проектом 17-летняя выпускница выступила на конкурсе «Бизнес-старт» и получила третье место.

Евгения учится в 11 классе школы дизайна «Точка». Помимо общеобразовательных предметов ребята посещают различные спецкурсы. Свой дипломный проект Женя делала по направлению «Дизайн».

Свою первую эко-сумку Евгения сшила два года назад. Фото: личный архив Евгении Радостевой.

- Идею плавки пакетов я увидела года три назад в интернете, но там речь шла только о получении материала, – рассказывает девушка. - А я подумала, почему бы не начать шить из этого материала всевозможные вещи? Тем более, что человек я творческий, шью с самого детства, опыт и навыки есть. Люблю шить простые вещи: юбки, шоперы для друзей.

Свою первую эко-сумку из черных пакетов из-под мусора школьница создала еще два года назад. Пакеты плавила дома с помощью утюга и паяльника. Получился прочный плотный материал, из которого она сшила поясную сумку.

А в 11 классе Евгения снова решила вернуться к этой теме, но уже начала изготавливать пеналы, обложки и стаканчики для ручек и карандашей. Для этого пришлось провести много исследовательской работы, чтобы окончательно определиться с материалом.

Такими у Евгении получаются обложки для книг и учебников. Фото: личный архив Евгении Радостевой.

- На изготовление одного, к примеру, пенала, мне нужно два пакета и три-четыре часа времени, - объясняет школьница. - Пакеты я сначала подбираю по цвету, а потом плавлю в форме или на специальной бумаге. Запах, конечно, есть, но я работаю в маске и перчатках и проветриваю комнату.

Школьники тащили пакеты из дома

- А моя задача была максимально приблизить проект Евгении к реальности: доработать технологию, помочь придумать логотип, сайт и создать страницу в Instagram, чтобы проект начал работать, - объясняет дизайнер, преподаватель школы «Точка» Петр Стабровский. – Причем, многие наши школьники активно поддержали его. Когда Евгения попросила приносить ей использованные пакеты, ребята с удовольствием тащили ей из дома свои пакеты.

А это пеналы. Фото: личный архив Евгении Радостевой.

Сейчас 11-классница защитила по этой теме дипломный проект в школе, и готовится в сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. Она чувствует в себе силы совмещать учебу в вузе и воплощение в жизнь своей бизнес-идеи.

- Свои вещи я пока не продаю, а рассказываю о них в своем Instagram, мои пеналы, к примеру, не пачкаются,- говорит пермская школьница. - Но после того, как в сентябре мне исполнится 18, я смогу зарегистрировать бренд и начать продавать свою продукцию.

А вот пенал из белых пакетов. Фото: личный архив Евгении Радостевой.

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