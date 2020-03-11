«Инфракрасный датчик предупредит о препятствии». Третьеклассник из Перми сконструировал трость для незрячих людей

Своим изобретением пермский третьеклассник Емельян Евсеев значительно облегчил жизнь незрячим людям. Ученик пермской школы № 6 создал из конструктора Lego роботизированную трость-помощник для людей с ограниченными возможностями.

Вскоре у трости появится GPS-навигатор

Суть этого ноу-хау такова: в нижней части трости вставлены инфракрасные датчики расстояния, которые предупреждают человека о преграде и позволяют беспрепятственно передвигаться по городу.

Со своим изобретением юный конструктор уже занял второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Junior. А сейчас юный изобретатель готовится к новому конкурсу, который пройдет в пермском политехническом университете в апреле.

К этому времени Емельян планирует воссоздать модель роботизированной трости из алюминия на более продвинутом программном обеспечении, встроить GPS-навигатор и вибромотор, который будет сообщать хозяину трости о препятствиях.

Вот так выглядит изобретение третьеклассника. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Патент имеет право оформить даже школьник

- Даже в таком юном возрасте изобретатель может оформить патент на разработку трости, тем более что гаджет получает оценку и признание экспертов, – пояснил руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. - После регистрации патента у автора появится возможность запустить самостоятельное производство или сделать это с помощью инвестора.

Робототехникой Емельян Евсеев занимается в центре «IT Дети». Недавно Центр прошел в финал конкурса бизнес-проектов и получил грант. Вместе с юным изобретателем там занимаются еще 50 ребят, все они учатся создавать новые гаджеты и изучают азы программирования. В ближайшее время создатели проекта планируют запустить новую программу, где с робототехникой школьники смогут сразу изучать английский язык для работы с техникой.