Власти муниципалитетов Прикамья оперативно реагируют на посты жителей в соцсетях

Режим самоизоляции поспособствовал переходу все большего количества жителей Пермского края на цифровое общение. И не только для учебы, работы или дружеских разговоров, но и для выстраивания диалога с властями. Мало кто теперь направляет свои вопросы или жалобы в бумажном виде. Да и зачем? Ведь намного проще и быстрее обратиться к местным властям в электронном виде и также оперативно получить ответ. Да не просто отписку, а реальное решение проблемы.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от глав муниципалитетов быстро и эффективно реагировать на публикации в социальных сетях. При этом он предупредил, что будет особенно внимательно отслеживать, как это делается в тех муниципалитетах, откуда наиболее часто поступают жалобы от жителей.

В том, что работа с обратной связью граждан в соцсетях - полезная и эффективная практика, убедились во многих муниципалитетах Прикамья Когда различные проблемы решаются оперативно, у людей повышается доверие к власти, а это очень важно. Вот только несколько примеров.

Жительница Горнозаводского городского округа обратилась с личным сообщением в официальную группу администрации округа в социальных сетях, пожаловалась на ужасное состояние дороги в поселок Медведка и попросила у властей помощи.

«Дорога не то чтобы ужасная, ее просто нет, - написала Мария. – По такой дороге только лесовозы и могут проехать. Когда дорога будет ремонтироваться по всем правилам дорожного строительства?»

По дороге можно было проехать только на лесовозеФото: социальные сети

Сразу же после публикации обращения сотрудники администрации провели обследование дороги. И незамедлительно были начаты работы по ее восстановлению. Как ответили Марии в администрации Горнозаводского городского округа, «до конца недели дорога будет приведена в нормативное состояние».

Дорогу привели в порядокФото: социальные сети

Большой проблемой для многих территорий края стала несвоевременная уборка мусора. Жители в соцсетях жалуются на несанкционированные свалки. И сразу же получают адекватный оперативный ответ.

«Устроили свалку на берегу пруда в поселке Калинина», - выложил в соцсетях фотографию замусоренного берега житель Лысьвы.

«У нас в поселке в трех местах стоят контейнеры для сбора мусора, неужели так трудно туда отнести?» – прокомментировали его пост горожане.

Власти города, увидев проблему, помогли в ее решении.

«Свалка ликвидирована благодаря инициативным жителям при поддержке наших подрядчиков. Спасибо всем, кто принял участие», - отчитались они перед жителями Лысьвы, приложив фотографии берега пруда до уборки и после.

Еще в двух местах Лысьвы мусор был убран после жалоб жителей в соцсетях. Одна свалка находилась на автобусной остановке на улице Гайдара. Другая – во дворе дома.

«Хотели с дочкой принять участие в акции «Окно Победы», почтить память ветеранов, своих дедов-участников. Нарисовать «вечный огонь», цветы, Но «красочный» вид из окна вызывает самое «трепетное» воспоминание... Интересно, когда начнут вывозить мусор, за который мы платим?», - написала Анастасия.

«Площадка расчищается регулярно», - ответили в администрации Лысьвы, показав фотографии чисто убранного двора. Но объяснили при этом, что земля сейчас находится в частной собственности и контейнерная площадка на этом месте ликвидирована.

«Работники МУПП «РУСО» несколько раз зачищали данный участок. Устанавливали табличку, но ее постоянно срывают. Сейчас зависит все от сознательности горожан», - добавили в администрации.

После постов в соцсетях жителей Краснокамска о том, что на набережной валяется мусор, власти города решили проблему.

Жители пожаловались на мусор на набережнойФото: социальные сети

«Уборка производится согласно утвержденного графика. Сегодня мусор был убран. Вдоль центральной набережной Краснокамска установлено 57 урн, которые убираются ежедневно», - ответили краснокамские чиновники.

Уборка завершенаФото: социальные сети

А жители Кунгура с помощью соцсетей привлекли внимание местных властей к проблеме разрушающегося бесхозного моста.

«Хотя данный мост на балансе администрации города Кунгура не числится, вопрос о его восстановлении будет рассмотрен», - оперативно отреагировали в городской администрации.

Как видим, решение проблем граждан в режиме онлайн помогает выстраивать диалог между гражданским обществом и государством, а также способствует росту доверия граждан к органам власти.