2020-05-12T14:28:00+03:00
Общество

«Создал сквер на собственные деньги». Пенсионер из Перми стал участником марафона «National Geographic»

Голосование в номинации «Я берегу планету» будет идти до конца июня, но уже сейчас 90% голосов пользователей отданы именно ему
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео «National Geographic»Фото: скрин с видео «National Geographic»
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- По началу это место пытался захватить бизнесмен, чтобы сделать здесь огромную автостоянку, но вместе нам удалось отстоять эту землю, помогли жители микрорайона, - вспоминает пермский пенсионер Владимир Кормщиков

Три аллеи и живая изгородь

В начале 2000-х площадка пермском в микрорайоне Парковый напоминала заброшенный пустырь. Исправить ситуацию решил пермский преподаватель, только-только вышедший на пенсию. Свой сад Владимир Михайлович Кормщиков начал выращивать в одиночку 19 лет назад.

Все эти годы он выделяет из своей скромной пенсии по нескольку тысяч рублей и тратит их на обустройство сквера. Вдобавок сам проводит здесь весь рабочий день, убирая дорожки и облагораживая территорию.

В парке, созданном своими собственными руками, у пермяка высажены три аллеи: березовая, сосновая и рябиновая. Здесь растут 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз в виде живой изгороди у дороги.

Личный проект пенсионера заметили

За десятилетия деревья выросли, окрепли и превратились в парк с ухоженными дорожками, вымощенными тротуарной плиткой. Со временем здесь появились клумбы, лавочки и детская площадка с ротондой, горкой, качелями и песочницей. И днем, и вечером здесь отдыхают благодарные пермяки.

Не так давно за свои добрые дела пенсионер Владимир Кормщиков попал в число участников экомарафона «National Geographic» в номинации «Я берегу планету». Стать номинантом конкурса может каждый, кто неравнодушен к природе России. И личный проект пермского пенсионера – один из самых популярных среди всех участников.

Голосование будет идти до конца июня, но уже сейчас 90% голосов отданы именно пенсионеру из Перми. Поддержать Владимира Кормщикова можно здесь. В качестве награды за победу организаторы пообещали денежный приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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