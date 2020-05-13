«Это совершенно постановочные фото». Министр образования Пермского края опровергла необходимость для школьников забираться на вышку, чтобы отправить домашнее задание

Жители деревни Новопетровка Пермского края выложили в соцсети фотографии того, как школьникам, находящимся на дистанционном обучении, каждый день приходится подниматься на старую телевизионную вышку, чтобы отправить готовое домашнее задание учителю. Дескать, интернет можно поймать только на такой высоте. Затем сюжет о том, как дети учатся с риском для жизни, появился на телеканале «Звезда».

В министерстве образования Пермского края сообщили, что до приезда съемочной группы никаких жалоб на качество интернета от жителей деревни не поступало. И когда их спросили, каким способом лучше организовать дистанционное обучение, они проголосовали за интернет. Все время, пока длилось дистанционное обучение, школьники и получали, и отправляли задания. А фотографии были сделаны специально, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отсутствия в деревне скоростного интернета.

- Никому не надо было бегать на вышку, чтобы отправить задания, это совершенно постановочные фото, - рассказала министр образования Раиса Кассина в прямом эфире «Комсомольской правды»-Пермь». - Жителей можно понять, конечно, им просто нужен хороший интернет, и они решили воспользоваться дистанциионым обучением, чтобы улучшить свою ситуацию с интернетом.

В результате школьников Новопетровки перевели на бумажный формат. Теперь учителя привозят им задания и увозят тетради с выполненными работами.

- Перед переходом на дистант, мы провели мониторинг всей территории края, - рассказала министр. – Выяснилось, что 7 процентов школьников не имеют выхода в интернет. Именно поэтому для таких ребят специально организовали доставку учебных материалов. Теперь к ним добавились и ученики из Новопетровки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю Быстрый интернет для жителей деревни Новопетровка недоступен (подробнее)