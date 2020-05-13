2020-05-13T19:30:52+03:00
Общество

«Это совершенно постановочные фото». Министр образования Пермского края опровергла необходимость для школьников забираться на вышку, чтобы отправить домашнее задание

По мнению Раисы Кассиной, родители детей решили воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить интернет в деревне
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Ученики показали, как им приходится лезть на вышку, чтобы отправить домашнее задание. Скриншот видео телеканала «Звезда».Ученики показали, как им приходится лезть на вышку, чтобы отправить домашнее задание. Скриншот видео телеканала «Звезда».
Изменить размер текста:

Жители деревни Новопетровка Пермского края выложили в соцсети фотографии того, как школьникам, находящимся на дистанционном обучении, каждый день приходится подниматься на старую телевизионную вышку, чтобы отправить готовое домашнее задание учителю. Дескать, интернет можно поймать только на такой высоте. Затем сюжет о том, как дети учатся с риском для жизни, появился на телеканале «Звезда».

В министерстве образования Пермского края сообщили, что до приезда съемочной группы никаких жалоб на качество интернета от жителей деревни не поступало. И когда их спросили, каким способом лучше организовать дистанционное обучение, они проголосовали за интернет. Все время, пока длилось дистанционное обучение, школьники и получали, и отправляли задания. А фотографии были сделаны специально, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отсутствия в деревне скоростного интернета.

- Никому не надо было бегать на вышку, чтобы отправить задания, это совершенно постановочные фото, - рассказала министр образования Раиса Кассина в прямом эфире «Комсомольской правды»-Пермь». - Жителей можно понять, конечно, им просто нужен хороший интернет, и они решили воспользоваться дистанциионым обучением, чтобы улучшить свою ситуацию с интернетом.

В результате школьников Новопетровки перевели на бумажный формат. Теперь учителя привозят им задания и увозят тетради с выполненными работами.

- Перед переходом на дистант, мы провели мониторинг всей территории края, - рассказала министр. – Выяснилось, что 7 процентов школьников не имеют выхода в интернет. Именно поэтому для таких ребят специально организовали доставку учебных материалов. Теперь к ним добавились и ученики из Новопетровки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю Быстрый интернет для жителей деревни Новопетровка недоступен (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российский школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
«Это совершенно постановочные фото». Министр образования Пермского края опровергла необходимость для школьников забираться на вышку, чтобы отправить домашнее задание
По мнению Раисы Кассиной, родители детей решили воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить интернет в деревне
Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта "Урок цифры"
Серия подкастов «Гости из будущего», созданная ИД «Комсомольская правда» совместно с организацией «Цифровая экономика» и ведущими технологичными компаниями России
Подведены итоги Московского международного Салона образования 2020
С 26 по 29 апреля более 250 000 руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей России и русскоговорящего зарубежья посетили онлайн-мероприятия ММСО
РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 3-е место в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и вошел в топ-100 вузов мира по соответствию целям ООН в области устойчивого развития
Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты всемирного рейтинга влияния вузов на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020)
«Детям о войне»: новая книга «Просвещения» поможет сохранить память о прошлом»
В этом году, отмечая 75-летие великой Победы, мы вновь обращаемся к подвигам тех, кто ценою собственной жизни остановил врага. О том суровом и героическом времени рассказывает новая книга издательства «Просвещение» «Детям о Великой Отечественной войне»
Учимся дома: 25 бесплатных онлайн-курсов китайского и других восточных языков
Пандемия коронавируса пройдет. А знание китайского языка будет еще полезнее, чем до нее. “КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсов китайского, японского, турецкого и других восточных языков
В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек
Подведены итоги ежегодной акции Цифровой Диктант – самой масштабной проверки знаний в сфере информационных технологий в России. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в 8 раз
Новости 24