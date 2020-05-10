2020-05-10T17:10:39+03:00
Общество

Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю

Быстрый интернет для жителей деревни Новопетровка недоступен
Анна Маркова
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Скриншот видео телеканала «Звезда». Чтобы отправить домашнее задание, ученикам приходится лезть на башню, только там интернет ловит.Скриншот видео телеканала «Звезда». Чтобы отправить домашнее задание, ученикам приходится лезть на башню, только там интернет ловит.
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Жители деревни Новопетровка в Пермском крае давно сетуют на качество мобильной связи и интернет. Если поговорить по мобильному еще хоть как-то можно,то открыть страницу в социальной сети получится не у всех, не ловит.

Находящимся на дистанционном обучении школьникам, каждый день приходится подниматься на старую телевизионную вышку, чтобы отправить готовое домашнее задание учителю.

- Без «контактов» мы проживем, но тут другое дело - учеба, - говорят родители школьников. – Это опасно и неудобно, детям приходится залазить на эту вышку, только там у них получается загрузить файлы и отправить.

Поговаривают, что учителей и родителей школьников местные власти собираются привлечь к ответственности, за то, что дети подвергаются опасности, залезая на вышку.

В администрации Пермского края рассказали, что проблемы с сотовой связью и интернетом в деревне действительно существуют. Поэтому все материалы для занятий доставляются ученикам местной школы в печатном виде.

- Прорабатывается вопрос о доступности для местных жителей интернета и сотовой связи, - сообщает пресс-служба главы Прикамья. - Никаких мер дисциплинарной ответственности к кому-либо из учителей на сегодняшний день не применялось.

В свою очередь Минсвязи Прикамья сообщило:

«Деревня Новопетровка, в которой проживает 127 человек попадает в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства. Благодаря программе в населенном пункте проводится оптоволоконный кабель для обеспечения населения интернетом. Сроки выполнения программы устанавливает компания, которая будет эти заниматься. Сейчас сроки выполнения программы корректируются".

ИСТОЧНИК KP.RU

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