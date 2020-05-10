Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю

10 Май 2020 2020-05-10T17:10:39+03:00

Скриншот видео телеканала «Звезда». Чтобы отправить домашнее задание, ученикам приходится лезть на башню, только там интернет ловит.

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Жители деревни Новопетровка в Пермском крае давно сетуют на качество мобильной связи и интернет. Если поговорить по мобильному еще хоть как-то можно,то открыть страницу в социальной сети получится не у всех, не ловит.

Находящимся на дистанционном обучении школьникам, каждый день приходится подниматься на старую телевизионную вышку, чтобы отправить готовое домашнее задание учителю.

- Без «контактов» мы проживем, но тут другое дело - учеба, - говорят родители школьников. – Это опасно и неудобно, детям приходится залазить на эту вышку, только там у них получается загрузить файлы и отправить.

Поговаривают, что учителей и родителей школьников местные власти собираются привлечь к ответственности, за то, что дети подвергаются опасности, залезая на вышку.

В администрации Пермского края рассказали, что проблемы с сотовой связью и интернетом в деревне действительно существуют. Поэтому все материалы для занятий доставляются ученикам местной школы в печатном виде.

- Прорабатывается вопрос о доступности для местных жителей интернета и сотовой связи, - сообщает пресс-служба главы Прикамья. - Никаких мер дисциплинарной ответственности к кому-либо из учителей на сегодняшний день не применялось.

В свою очередь Минсвязи Прикамья сообщило:

«Деревня Новопетровка, в которой проживает 127 человек попадает в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства. Благодаря программе в населенном пункте проводится оптоволоконный кабель для обеспечения населения интернетом. Сроки выполнения программы устанавливает компания, которая будет эти заниматься. Сейчас сроки выполнения программы корректируются".

ИСТОЧНИК KP.RU