Единоразовые выплаты на детей в Перми в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T18:35:14+03:00

Кто получит выплаты на детей в Перми в 2020 году

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Владимир Путин подписал указ о выплатах для семей с детьми. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу продления нерабочих дней в стране. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство России, будет выдано единоразово 10 тысяч рублей. Деньги можно будет получить после 1 июня. Заявку можно подавать, начиная с 12 мая, через Госуслуги.

Для семей, где есть дети до трех лет, предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев – с апреля по июнь. Причем, деньги будут выплачены не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети

Также президент объявил, что размер пособия по уходу за ребенком будет повышен в два раза: с 3375 рублей до 6751 рубля..

Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня, а не с 1 июля, как об этом говорилось ранее.

- Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается, - заявил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU