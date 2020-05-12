2020-05-12T23:18:47+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 12 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 12 мая 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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По данным на утро 12 мая ситуация с эпидемий коронавируса в Пермском крае такова: 781 человек заразился, 413 человек выздоровели, 21 пациент, к сожалению, скончался. В больницах находятся 234 человека. 1185 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

За последние сутки в регионе выявили 28 новых случаев заражения.

- Из 28 новых случаев 24 связаны с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период продолжающейся неблагополучной эпидемиологической ситуации, - говорит Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Напоминаю о том, что до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, чтобы существенности снизить прирост заболеваемости.

Среди новых заболевших 11 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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