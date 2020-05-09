В Пермском крае смягчат режим самоизоляции

В Пермском крае с 11 мая начнется поэтапное смягчение режима самоизоляции, напомним, что официально он начался 2 апреля. Глава региона Дмитрий Махонин уже подписал соответствующий указ.

Итак, согласно ему, пермякам можно выходить на прогулку, но по одному или с ребенком, заниматься спортом на улице, соблюдая все те же правила – не скапливаться группами, не пренебрегать использованием масок.

Разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м., но у них должен быть отдельный вход и не более 5 покупателей одновременно.

Также разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, Многофункциональных центров "Мои документы".

Важно, что несмотря на послабления, меры безопасности нужно продолжать соблюдать всем жителям региона - носить маски, перчатки, использовать антисептики.

Если ситуация не будет ухудшаться, правительство планирует применить 25 мая следующий этап снятия ограничительных мер. К этому времени можно будет говорить об открытии магазинов большей площади, начале работы образовательных организаций.

Прогулки по набережной Камы и на эспланаде в Перми пока под запретом. А вот следующим этапом будет рассмотрение вопроса об открытии ресторанов, кафе, крупных торговых центров, но точные даты не называются.

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