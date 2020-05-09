2020-05-09T11:04:48+03:00
Общество

«Среди заболевших два ребенка». В Пермском крае еще 16 человек заразились коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 735 случаев заражения COVID-19
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 8 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае на 9 мая 2020 года достигло 735, ежедневный прирост составил 2,2 процента.

- Из 16 новых инфицированных - 6 мужчин, 8 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 5 человек, 5 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов, - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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