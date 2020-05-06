2020-05-06T20:45:20+03:00
Общество

«Лето против коронавируса». Пермский профессор рассказала, может ли жара убить COVID-19

Также специалист рассказала, прошел ли Пермский край пик эпидемии и как скоро все мы сможем вернуться к обычной жизни
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: Ярослав БогдановскийФото: Ярослав Богдановский
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Заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» ( 96.6 FM) о том, почему теплая погода поможет в борьбе с новой коронавирусной инфекцией

- Ирина Викторовна, конечно же, всех нас интересует вопрос - а прошел ли Пермский край пик эпидемии и как скоро все мы сможем вернуться к обычной жизни?

- По моему мнению, мы уже вышли на плато. Да, есть ежедневный прирост заболевших. Но если мы внимательно посмотрим на эти цифры, то увидим, что он не превышает десяти процентов. Фактически он на уровне двух – трех процентов ежедневно, - говорит Фельдблюм. - С точки зрения эпидемиологической, это говорит о том, что эпидемия развивается по благоприятному сценарию. Будем надеяться, что ничего не изменится в этом отношении, ведь важно понимать то, что эпидемический процесс очень динамичен по своей природе и зависит от множества факторов. В том числе и от нас с вами. Именно поэтому нам всем сегодня нужно быть предельно дисциплинированными и собранными - соблюдать социальную дистанцию, меры по самоизоляции, масочный режим.

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса

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- Относительно низкие (по сравнению с соседним Екатеринбургом, например) цифры заболеваемости в нашем регионе, они ведь связаны с мероприятиями, которые этим цифрам предшествовали?

- Есть различия в регионах, они тоже важны – объем миграции, численность и так далее.Очень важным фактором оказалось то, что Пермский край одним из первых ввел режим самоизоляции. У нас введен масочный режим, - продолжает специалист. - Очень серьезно власти подошли к вопросу предупреждения «заноса» инфекции в регион. Речь об авиарейсах, контроле прибывающих, сборе анамнеза, режиме обсервации.Надо сказать, что жители Пермского края с пониманием восприняли эти действия главы региона Дмитрия Махонина.

Далее мы оперативно занялись обеспечением мер социальной дистанции. Именно все это в совокупности и дало свои позитивные результаты. Поэтому в том, что ситуация по распространению заболевания не выглядит столь критичной, как в других регионах, есть и заслуга самих жителей, которые проявили выдержку и дисциплинированность в этих сложных условиях.Но хотелось бы обратить внимание, что фаза выхода из пика эпидемии будет носить продолжительный характер. Отменять ограничения еще рано. Мы будем это делать постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек заболевания. Надо еще чуть-чуть потерпеть – чтобы выйти из этой битвы победителями.

- Стоит ли ожидать еще несколько «волн» коронавируса ?

- На мой взгляд, при обеспечении режима плавного выхода из самоизоляции, постепенного возвращения к «мирной» жизни, постепенного возобновления привычного графика работы магазинов, соблюдении мер социальной дистанции, мы можем и не столкнуться с повторной «волной» коронавируса. При этом важно понимать, что и после эпидемии вирус будет «жить» среди нас? как и другие вирусы, - говорит профессор.

- По прогнозам синоптиков, нас ждет как минимум одна теплая неделя. Стоит ли рассчитывать на то, что обильный ультрафиолет «убьет» вирус?

- На развитие заболеваемости влияют два фактора, - объясняет Фельдблюм. - Социальный и биологический. Ультрафиолет, то есть биологический фактор, влияет, причем сильно. Как показывают исследования, вирус очень чувствителен к солнечной радиации. И есть все основания полагать, что установившаяся солнечная погода поможет всем нам. Ведь на солнечную радиацию отреагирует не только вирус, он будет слабеть, вплоть до гибели, но мы, наши организмы.

- Солнышко, хорошее настроение, укрепленный иммунитет – что еще нужно для борьбы с этой напастью? Разве что осторожность и следование правилам безопасности.

- Это несомненно. Всем нам нужно предельно четко следовать инструкциям врачей: соблюдать масочный режим, самоизоляцию, социальную дистанцию. Так, все вместе, мы и победим вирус! - заключила Ирина Фельдблюм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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