«Выбирайте: или продукты, или сладенькое!». Мать семерых детей из Перми рассказала, как выживает на самоизоляции

- До карантина я работала на Центральном рынке, дети – а у меня их семеро от двух до 15 лет – обедали в школе и детском саду, - рассказывает 35-летняя пермячка Маргарита (имя изменено по просьбе женщины, - Ред.)

Работы не стало, денег тоже

Детей многодетная мама воспитывает в одиночку. Муж, с которым они прожили 15 лет, ушел и завел другую семью. Это случилось пять лет назад. На алименты Маргарита подавать не стала.

- Денег у него все равно нет, официально нигде не устроен, так, шабашками перебивается, - махнула рукой женщина. – Вот я и решила, что дети мои, я сама поднимать их и буду, я для них все сделаю, из кожи вылезу! Еще мне очень «Территория семьи» помогает.

Маргарита не скрывает, что содержать с семью с семью детьми ей приходится непросто. Но когда началась самоизоляция и работы не стало, тут совсем тяжко пришлось. Причем, не только с питанием, но и с учебой. Школьников в семье пятеро, а компьютера дома нет. И поэтому телефон Маргариты был просто наразрыв! Но все задания школьники успевали делать, и уроки учить, и хорошие оценки получать!

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Конечно, как многодетная и малоимущая, семья получала небольшие выплаты от государства, но деньги это небольшие – несколько тысяч - и расходовались они мгновенно.

- У меня, конечно, были небольшие накопления, но мы достаточно быстро их проели, хотя покупали только самое необходимое: картошку, хлеб, молоко, макароны, - рассказывает женщина. – Еще ребята у меня сладенькое очень любят и постоянно просили, мол, мама, давай сладкого купим? Но я, чтобы растянуть деньги, объясняла им, что мы можем либо сладенькое купить, либо продукты.

Помогает сестра

Но праздники иногда все-таки случались.

- Вот сегодня, 6 мая, у моей младшей дочки день рождения, - улыбается многодетная мама. - Сестра нам 200 рублей дала, и мы купили на эти деньги тортик, и теперь у нас будет настоящий праздник!

Маргарита говорит, что дети, особенно старшие, прекрасно понимают ситуацию. И если нет мяса, то и простые макароны готовы были кушать.

- Но через месяц самоизоляции кончилось и макароны, а потом хоть сиди и плачь, - говорит пермячка. – Я начала искать подработку – полы мыть, так как детей вообще стало нечем кормить, но тут нам помощь пришла, откуда и не ждали.

… и добрые люди

Команда SOSеди собрала и передала пермским семьям, потерявшим доход из-за эпидемии коронавируса, продуктовые наборы.

Продуктовые наборы собираются силами как простых пермяков, так и пермских предприятий. Фото: команда SOSеди

- А там масло сливочное и подсолнечное, макароны, крупы, мука и много чего еще, - говорит многодетная мать. – И это очень помогло нам держаться на плаву. Мы понимаем, что деньги для этого собирали обычные люди. И всем им сейчас непросто, поэтому от всей души мы говорим им огромное спасибо и шлем низкий поклон! Это здорово, что есть такие добрые люди, которые с добром относятся к окружающим!

- Эту поддержку получили 200 семей, которые оказались в «слепой зоне» социальной помощи государства, например, из-за того, что имели временную или неофициальную работу, либо никогда не были льготниками, - объяснил координатор команды SOSеди Вячеслав Варанкин. - Продуктовые наборы собирались силами простых пермяков и предприятий.

ВАЖНО!

Помочь выжить родителям и детям, пострадавшим из-за коронавируса, может каждый пермяк. Для этого нужно отправить SMS на номер 3434 со словами «Соседи сумма». Например, «Соседи 100». Также можно сделать перевод по реквизитам, указанным на SOSEDIPERM.RU, либо оплатить специальный продуктовый набор на сайте торговой сети «Семья». Эту акцию уже поддержали сотни пермяков, а кладовая SOSедей постоянно пополняется новыми партнерами.

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