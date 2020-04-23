«Если не останемся дома, переболеют 80 процентов пермяков». Три сценария развития эпидемии коронавируса в Пермском крае

Координатор фонда «Дедморозим» и внештатный советник главы региона Дмитрий Жебелев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором дает ответы на вопрос, как в Пермском крае может развиваться ситуация с коронавирусом. Публикуем этот пост полностью.

«От 100 до 15 000 умерших – смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса в Пермском крае»

Доцент МГУ Миша Тамм (Mike Tamm) по моей просьбе просчитал варианты того, что может произойти в нашем регионе из-за коронавируса, на основе данных, предоставленных больницами, и решений, принятых местными властями.

Вот основные факты:

1. В случае отсутствия серьезных ограничений, как было в Пермском крае до 2 апреля, коронавирусом переболеет до 80% жителей, для лечения только тяжелых больных потребуются 7 000 коек реанимации, общее число смертей в таком случае может превысить 15 000.

2. Если ограничения от 2 апреля дадут незначительное снижение числа контактов (до 30%), к июлю нам потребуется до 900 коек реанимации, а общее число умерших к концу августа превысит 2 000.

3. При снижении числа контактов на 60%, потребность в реанимационных койках сохранится на уровне десятков штук, полная смертность от нынешней вспышки – до 100 человек. Данные последних дней по Пермскому краю ближе всего к этому сценарию, но радоваться рано.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

4. Когда это все закончится: в первом сценарии – к середине-концу лета, во втором летом нас ждет небольшая передышка, но осенью эпидемия начнется с новой силой. В третьем сценарии ослабление общих ограничений возможно во второй половине мая. Но вероятность повторной вспышки очень велика, если не будут налажены выявление, тестирование и изоляция заболевших, не изменится принципиально повседневное поведение людей или не появится вакцина.

5. Результаты моделирования носят оценочный характер и призваны дать представление о пределах возможного в зависимости от реакции людей на ограничительные меры. Более точные расчеты возможны с подробными данными о заболевших (даты первых симптомов и диагноза, распределение по районам и др.). И мы их уже собираем.

Как проводилось моделирование?

Для того, чтобы оценить коэффициент воспроизводства на ранней стадии эпидемии (R – сколько один больной успевает заразить за время, пока сам не выздоровеет), необходимо знать, по большому счету, два числа:

а) Ts, так называемый serial interval – среднее время между моментом, когда человек заражается сам и моментом, когда он заражает кого-то еще (Михаил Тамм предлагает перевод «шаг заражения»). Точного понимания, чему равен этот шаг для COVID-19, нет, оценки разных авторов лежат в интервале от 4 до 8 дней. В моделировании для Пермского края использовалось среднее значение в 6 дней.

б) T2, время удвоения числа зараженных. Естественно, мы понимаем, что общего числа зараженных мы не знаем, но думаем, что число зарегистрированных зараженных дает некоторое представление о происходящем, с точностью до двух факторов:

- оно преуменьшено в какое-то большое, но более-менее постоянное число раз;

- оно запаздывает по времени по отношению к реальным заражениям: между моментом, когда люди заразились и моментом, когда получен подтвержденный результат теста, проходит довольно большое время.

Важно отметить, что недооценка числа зараженных (если она постоянная) не влияет на оценку времени удвоения. Пока эпидемия растет с постоянной скоростью (удвоение происходит за одно и то же время), запаздывание тоже неважно. Когда скорость роста меняется, правильное определение запаздывания начинает играть большую роль, об этом ниже.

Фото: Facebook Дмитрий Жебелев.

Данные по Пермскому краю с 20 марта по 18 апреля хорошо согласуются с предположением, что время удвоения эпидемии равно примерно 4.8 дням. В начале последней недели имелось некоторое ускорение, но вероятно, что оно было связано с увеличением качества тестирования (то есть дело не в том, что сама эпидемия убыстрилась, а в том, что недооценка заражения уменьшилась). Но даже если смотреть отдельно на последнюю неделю, удвоение происходит не быстрее, чем раз в 4 дня.

Если шаг заражения Ts и время удвоения T2 известны, по ним можно вычислить коэффициент воспроизводства. В разных моделях формулы для этого немного отличаются (это зависит от того, какое предположение делается о распределении времени заражения). В вариации модели SEIR, которая используется в моделировании для Пермского края, формула такая R = (1+0.35 Ts/T2)^2, что для наших значений параметров (Ts = 6 дней, T2 = 4.8 дней) дает коэффициент воспроизводства, примерно равный 2 - 2.1 (т.е. каждый заразившийся за время болезни заражает в среднем еще двоих человек или чуть больше). Для сравнения: это сильно меньше, чем было в Москве в начале эпидемии, но немного больше, чем есть в Москве сейчас.

Таким образом, главный индикатор того, что эпидемию удается подавить – снижение числа новых заболевших. Но мы об этом снижении, как и о любом другом изменении динамики, узнаем с запозданием. Действительно, средний инкубационный период COVID-19 – 5 дней, так что примерно 5 дней после заражения больной вообще не знает о том, что заболел, затем некоторое время уходит на развитие симптомов и обращение к врачу, взятие теста, его проверку и перепроверку. В Италии и Испании эффект от карантина появился в данных о числе заболевших через 11-13 дней. Очень похоже, что у нас из-за медлительности «официального» тестирования задержка еще больше. В Москве до сих пор нет ясности в том, видим ли мы эффект от локаута 30 марта: возможно, что некоторое замедление последних дней объясняется локаутом, но пока недостаточно данных, чтобы понять, что в точности происходит. Так или иначе, вполне возможно, что в Москве задержка составляет не менее 17-19 дней. Не исключено, что в Перми она может быть еще на несколько дней больше, точную оценку можно получить, посмотрев на историю имеющихся случаев.

Отсюда, в частности, следует, что имеющиеся данные по Пермскому краю еще не отражают в полной мере эффект от локдауна 2 апреля и, по-видимому, не отражают в полной мере эффект от нерабочих дней, начавшихся с 28 марта. В связи с этим можно ожидать (скорее всего, на этой неделе) замедления скорости роста, а в идеальном варианте – снижения числа новых заболевших. И цифры последних дней, 19-22 апреля, подтверждают этот расчет.

Сценарий развития эпидемии в Пермском крае №1 (см. график №1)

Фото: Facebook Дмитрий Жебелев.

Пик заражений придется на первые числа июня, а максимальная загрузка больниц – на 20-е числа июня. Можно уверенно ожидать, что система здравоохранения с нагрузкой не справится: на пике понадобится в районе 7 тысяч коек реанимации. Ясно, что коллапс системы здравоохранения приведет к дополнительной смертности, так что общее число смертей вполне может превысить 15 тысяч.Прежде всего, важно понимать, что при сохранении той ситуации, которую мы видим в данных на сегодня: удвоение числа заболевших каждые 4.8-5 дней (R =2), последствия будут достаточно тяжелыми. Модель SEIR предсказывает, что в этом случае переболеет примерно 80% населения, что даже при смертности 0.5% даст около 11 тысяч умерших.

Сценарий развития эпидемии в Пермском крае №2 (см. график №2)

Фото: Facebook Дмитрий Жебелев.

Главный вопрос, который сейчас стоит и на который мы пока не знаем ответа: насколько эффективным окажется локдаун (ограничительные меры) в Пермском крае 2 апреля? В моделировании рассматриваются два возможных сценария – пессимистичный (снижение на 30%) и оптимистичный (локдаун снизил число контактов и, соответственно, коэффициент воспроизводства, на 60%). В Европе типичное снижение, наблюдавшееся в результате локдауна – 50-70%, т.е. близко к оптимистичному варианту. Однако соблюдение локдауна в Пермском крае может быть хуже, а из-за большой задержки до сих пор не удается оценить, каким именно оно будет.

При пессимистичном сценарии (снижение на 30%) коэффициент воспроизводства в результате локдауна снижается, но остается заметно выше 1 (1.4). Это означает, что эпидемия будет постепенно усиливаться, хотя и существенно медленнее, чем сейчас, по крайней мере до конца июня. В июле-августе можно надеяться на некоторую передышку за счет сезона отпусков, благодаря которому заметная часть населения сможет уехать из городов, что поможет снизить распространение болезни. Тем не менее даже к концу августа заболеваемость останется высокой: ежедневное число новых заболевших в 4 раза ниже, чем на пике в конце июня-начале июля, но в 10 раз выше, чем сейчас. Максимальное число необходимых коек реанимации составит порядка 800-900 во второй половине июля, а общее число умерших к концу августа превысит 2000 человек. Важно отметить, что всего в этом сценарии к концу августа переболеет около 20% населения края, так что до группового иммунитета будет еще весьма далеко, и при возвращении людей из отпусков к началу сентября можно ожидать нового усиления эпидемии.

Сценарий развития эпидемии в Пермском крае №3 (см. график №3)

Фото: Facebook Дмитрий Жебелев.

При оптимистичном сценарии (снижение на 60%) коэффициент воспроизводства уменьшается с 2 до примерно 0.8, этого достаточно для подавления эпидемии. В этом случае можно ожидать, что средние ежедневные приросты начнут снижаться относительно скоро. Мы не знаем точного времени задержки, но очень сложно представить, что оно окажется больше, чем 23-25 дней.

Пик нагрузки на больничную систему можно ожидать в первой половине мая, полная смертность от нынешней вспышки не должна в этом случае превысить 100 человек. Заболеваемость к концу мая будет составлять порядка 70 человек/день. В случае, если к концу мая удастся наладить надежное тестирование и выявление новых заболевших, карантинные меры можно будет постепенно снимать.

У каждого могут быть свои выводы, вот мои

- То, что пока Пермский край идет по самому безопасному, 3-му сценарию – это, прежде всего, заслуга людей, которые без электронных пропусков, поголовных штрафов (лучше бы и вовсе без них) и прочих мер устрашения остаются в лидерах России по социальной изоляции и несут все издержки этого.

- Принятые 2 апреля ограничения необходимы, а в краткосрочной перспективе, возможно, даже недостаточны – более точно это покажет заболеваемость в течение ближайшей недели. Чем лучше они будут соблюдаться, тем быстрее все закончится.

- Ограничения могут быть изменены не ранее второй половины мая, но не сняты, а переформатированы – с более подробными правилами и рекомендациями для конкретных групп людей и специфических ситуаций (для новорожденных, пожилых, спортсменов и т.д.). Но это практически невозможно без принципиального увеличения государственной поддержки людей, которые при всем желании ни финансово, ни физически не смогут их соблюдать.

- Это не закончится, пока не будут налажены своевременное выявление заболевших, тестирование всех групп риска, изоляция зараженных, пока люди не смогут изменить свое повседневное поведение для соблюдения мер предосторожности, либо пока не будет доступна вакцина.

- Для более ясного понимания происходящего нужна дополнительная информация. Наиболее важные данные, которые необходимо использовать для уточнения расчетов, это даты первых симптомов и диагноза заболевших, их распределение по городам и районам, динамика числа больных (с подозрением, подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями в целом) в больницах, реанимации и на ИВЛ. И мы эти данные уже собираем.

Что может сделать каждый?

- Не недооценивать опасность, ориентируясь на текущие официальные цифры в сотни заболевших и единицы умерших. От нас самих зависит, чтобы они не превратились в сотни и десятки тысяч. А это возможно и вполне реально.

- Соблюдать социальную изоляцию, не выходить из дома настолько, насколько это вообще возможно конкретно для вас без необратимого ущерба.

- Быть крайне внимательными к мерам предосторожности: вне дома использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего маски, соблюдать дистанцию с другими более 1,5 метра, никогда не трогать лицо грязными руками, регулярно их мыть или обрабатывать антисептиком, так же, как и все, до чего вы дотронулись до этого (ручки дверей в квартире, гаджеты и т.д.).

- При признаках ОРВИ, если нет высокой температуры или затруднений дыхания и других серьезных осложнений, изолироваться, но не паниковать, не вызывать скорую, не требовать тестирования, перегружая систему здравоохранения и отбирая жизненно важную помощь у тех, кому она действительно требуется. Если у вас нет осложнений, в больнице вас будут лечить так же, как и дома – лекарства от коронавируса не существует.

- При принятии решений о поведении в условиях эпидемии использовать максимально достоверные источники информации, перепроверять и критически оценивать даже их.

А главное – поддерживать друг друга. Когда мы сидим по домам, лучше понимаешь, что в Пермском крае мы все соседи, а не чужие люди.

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