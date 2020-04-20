Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Минздрав Пермского края опубликовал карту заражения коронавирусом жителей региона. На утро 20 апреля данные такие: больше всего пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано в Перми - 127 человек. На втором месте Чайковский, 5 заболевших в Пермском районе.

Фото: permkrai.ru

Публикуем полный список заболевших по территориям:

Чердынь – 1

Гайны – 1

Соликамск – 4

Березники – 5

Юсьвенский район – 2

Кудымкар – 2

Александровский район – 1

Кизел – 1

Губаха - 2

Добрянка – 2

Чусовой- 2

Лысьва – 4

Горнозаводск – 1

Верещагино – 4

Очер – 3

Большесосновский район – 1

Частинский район – 2

Чайковский - 10

Краснокамск – 3

Нытва – 3

Пермский район – 5

Пермь – 127

ЗАТО Звездный – 1

Кунгур - 3

Суксун – 2

Уинский район – 1

Бардымский район -1

Чернушка – 1

Куединский район - 2

Оса – 1

Напомним, в Пермском крае на 10 часов утра 20 апреля - 198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 137 пациентов проходят лечение в больницах, 28 человек изолированы на дому, у них нет клинических проявлений заболевания, 30 человек выздоровело, 3 умерли.

Всего проходят лечение 195 человек (165 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

1650 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 47 человек, изолированы на дому с подозрением на COVID-19. Все они находятся под медицинским наблюдением (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.