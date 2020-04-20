Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Минздрав Пермского края опубликовал карту заражения коронавирусом жителей региона. На утро 20 апреля данные такие: больше всего пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано в Перми - 127 человек. На втором месте Чайковский, 5 заболевших в Пермском районе.
Фото: permkrai.ru
Публикуем полный список заболевших по территориям:
Чердынь – 1
Гайны – 1
Соликамск – 4
Березники – 5
Юсьвенский район – 2
Кудымкар – 2
Александровский район – 1
Кизел – 1
Губаха - 2
Добрянка – 2
Чусовой- 2
Лысьва – 4
Горнозаводск – 1
Верещагино – 4
Очер – 3
Большесосновский район – 1
Частинский район – 2
Чайковский - 10
Краснокамск – 3
Нытва – 3
Пермский район – 5
Пермь – 127
ЗАТО Звездный – 1
Кунгур - 3
Суксун – 2
Уинский район – 1
Бардымский район -1
Чернушка – 1
Куединский район - 2
Оса – 1
Напомним, в Пермском крае на 10 часов утра 20 апреля - 198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 137 пациентов проходят лечение в больницах, 28 человек изолированы на дому, у них нет клинических проявлений заболевания, 30 человек выздоровело, 3 умерли.
Всего проходят лечение 195 человек (165 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).
1650 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 47 человек, изолированы на дому с подозрением на COVID-19. Все они находятся под медицинским наблюдением (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU