Министр образования Пермского края: «Двоек за невовремя отправленное домашнее задание больше ставить не будем»

Министерство образования Пермского края опубликовало приказ об изменении работы школ и детских садов в период самоизоляции. Документ вносит важные корректировки в учебный процесс. Например, теперь в школах не будут ставить отметку «неудовлетворительно» за невовремя отправленное домашнее задание (при этом в министерстве подчеркивают: это совсем не значит, что его не надо делать вовсе).

Часть школьной программы образовательным учреждениям разрешат перенести на следующий учебный год, но выпускных классов и тех, кто сейчас заканчивает десятый класс, это не коснется. О том, что поменяется в школах и детских садах рассказала в эфире радио «КП» - Пермь» (96.6 FM ) министр образования края Раиса Кассина.

- К сожалению, сложилась неправильная ситуация, когда педагоги назначали срок сдачи домашних заданий, например, на 14-00, а это ученики просто физически сделать не успевали. В каких-то семьях один компьютер на двоих, а то и на троих, да еще папы с мамами нередко тоже работают дома. В результате учителя ставили детям «двойку». Сейчас мы это поправили, но, конечно, не надо понимать положение приказа Минобра превратно – домашние задания делать все равно надо.

- У детей до 8 класса теперь, согласно приказа, школа может подкорректировать учебный план?

«Двоек за неотправленное домашнее задание не будет!», - министр образования края об изменениях в учебном процессе из-за коронавируса 00:00 00:00

- Да, и что очень важно здесь, хочу это подчеркнуть. Мы не разрешаем «переносить» школьные предметы. Это очень важно, как бывший учитель прекрасно знаю, что просто невозможно «втиснуть» в учебный год целую четверть из предыдущего года. Но вместе с тем, есть, скажем так, «отдельно стоящие темы» в предметах. Вот их мы и разрешаем школам перенести.

- Что касается досрочного завершения учебного года – каких предметов и классов это касается?

- Конечно, речь не идет о девятых, десятых и одиннадцатых классах. Там программа должна быть пройдена вся. А вообще мы исходим из того, что учителю и школе виднее – какие предметы можно уже сейчас завершить досрочно. Ведь учебные планы сейчас индивидуально составляют педагоги.

- Давайте напомним новые сроки ОГЭ и ЕГЭ?

- ОГЭ для девятых классов пройдет девятого июня, а ЕГЭ для одиннадцатиклассников – восьмого июня.

- Раиса Алексеевна, а что меняется в детских садах?

- О чем идет речь. Сейчас все большее количество предприятий возвращается к работе, а, значит, и детишек в садах все больше. Но – мы рекомендуем, чтобы в группе было не больше двенадцати детей, считаем это число сейчас оптимальным. И, конечно, мы обязательно в детских садах проводим так называемые «утренние фильтры», то есть не допускаем в группу температурящих,заболевших детей.

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