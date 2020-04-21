«Считаю, что в Прикамье уже наступило плато эпидемии». Профессор медуниверситета рассказала, можно ли ослабить режим самоизоляции

О том, как в Прикамье борются с коронавирусом, в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- Заболеваемость в регионе пока будет расти, но я считаю, что на сегодняшний день мы уже вышли на плато эпидемии, - сообщила Ирина Викторовна. - То есть мы наблюдаем незначительное колебание заболеваемости, большого роста нет. Если ежедневный прирост составляет менее 10 процентов, как происходит в Пермском крае, ситуацию можно назвать благоприятной.

Почему заболевших все равно много?

- Мы изменили тактику борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас мы значительно увеличили объемы тестирования. Эти объемы дают большее число заболевших, чем мы прогнозировали раньше. И мы должны понимать, за счет чего идет прирост? Какая часть идет за счет нашего активного выявления?

По словам Ирины Викторовны, данная тактика работает на опережение. Активно выявляются источники инфекции и проводятся мероприятия по их нейтрализации.

- Сейчас много говорят о том, что человек может переболеть и даже не знать об этом. Болезнь протекает без симптомов, и больной не знает, что является носителем и может заразить окружающих.

- У 80 процентов пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Выявить таких лиц нереально. Обследовать всех подряд - это неразумно. Поэтому тестирование мы проводим тем, кто находится в группе риска. В первую очередь, пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии.

- Как вы считаете, можно ли смягчать требования по самоизоляции? Некоторые вирусологи, например, предлагают открыть детские сады...

- Я бы не стала сейчас этого делать. До 30 апреля, считаю, надо подождать. Если мы сегодня посмотрим динамику ОРВИ, увидим хорошее снижение уровня заболеваемости. Цифры значительно ниже средних многолетних показателей этого периода. То есть мероприятия по самоизоляции делают свое дело. Нужно посидеть дома до конца месяца, а потом постепенно смягчать режим.

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