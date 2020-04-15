2020-04-15T10:47:34+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Коронавирус уйдет, а долги останутся

Почему так важно постараться оплатить квитанции ЖКХ в период самоизоляции
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Заплатить за ЖКХ можно даже во время завтрака.Заплатить за ЖКХ можно даже во время завтрака.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сейчас, когда в Перми объявлен режим самоизоляции, мы каждый день получаем огромное количество информации. В том числе и той, которая прошла через «испорченный телефон», значительно изменивший ее первоначальный смысл.

За последние недели в соцсетях стали появляться посты о том, что оплату услуг ЖКХ –электроэнергии, водоснабжения или отопления - можно отложить на долгий срок. Поскольку начислять пени или применять другие меры воздействия и штрафные санкции все равно не будут.

Долги остаются долгами

С таким подходом можно очень быстро накопить долги, рассчитаться с которыми будет потом очень сложно. Как пояснили в компании-поставщике электроэнергии, ПАО «Пермэнергосбыт», ни о каком списании задолженности или запрете на начисления речи не идет. Старые долги остаются долгами, и расчета за потребленные ресурсы никто не отменил.

- Задолженность, как новая, так и старая, никуда не денется, и поставщики ресурсов могут взыскивать ее с должников согласно закону. Например, через суд; на эти действия мораторий никто не накладывал, - говорят в «Пермэнергосбыте».

Потому лучше оплатить квитанцию в привычные вам сроки, чем копить долги и потом сразу выплачивать большую сумму.

- Если такой возможности нет, если ваше финансовое положение изменилось, не затягивайте решение вопроса, обратитесь к нам. Попробуем найти выход, к прмиеру, оформить рассрочку, - говорят энергетики.

Интернет в помощь

Во время самоизоляции лучше всего пользоваться интернет-сервисами. На сайте компании «Пермэнергосбыт» все - от передачи показаний до оплаты и подачи заявлений, получения консультаций –можно сделать, буквально не вставая с дивана.

А что делать тем, кто привык платить наличными деньгами в отделениях «Пермэнергосбыта», почте или банках?

Да, не у всех есть интернет или банковские карты, особенно у пожилых людей. Но есть дети или внуки, племянники, младшие родственники, да просто друзья и соседи, которые помогут со счетами и показаниями счетчиков.

- Можно научить старших пользоваться нашими сервисами, ведь там все просто и понятно. А можно привязать их лицевые счета к своему личному кабинету, и самим проводить вместо них все операции, - говорят в «Пермэнергосбыте».

Для оплаты квитанций вы также можете воспользоваться онлайн-сервисами банков. Но предупреждаем, что при таком способе платежа с вас может взиматься комиссия.

Словом, вирусы уйдут, а долги за ЖКХ – останутся. Поэтому лучше погасить задолженность уже сегодня любым удобным вам способом на сайте ПАО «Пермэнергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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