Последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 14 апреля 2020: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 14 апреля 2020 года таковы: сейчас в Прикамье 60 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 41 пациент проходит лечение в специализированных медучреждениях, 1 пациент изолирован на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 15 человек выздоровело, 3 летальных исхода.

- Всего проходят лечение 109 человек, за прошлые сутки эта цифра увеличилась на 10 человек. 42 с коронавирусом, а также 67 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий, - сообщает Оперштаб Пермского края.

1778 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 6 человек, изолированных на дому с подозрением на COVID-19. Все они находятся под медицинским наблюдением (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

В Пермском крае лабораториями «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», медицинских организаций региона проведено более 15,8 тысяч исследований на коронавирус. В регионе достаточно тест-систем. Исследования доступны для всех граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с очередным видеообращением к жителям региона. Глава Прикамья отметил, что пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей.

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