Работа в Перми в связи с коронавирусом: как найти, какие есть вакансии и что предлагает центр занятости

Как кормить семью, платить кредиты, коммуналку, за интернет? Эти вопросы кошмарят многих пермяков, оставшихся без работы с введением режима полной самоизоляции в Пермском крае. Корреспондент «Комсомолки» узнала, что изменилось в банке вакансий после прихода к нам кризиса, связанного с коронавирусной инфекции, какие вакансии востребованы в Перми, можно ли сейчас найти работу и что предлагает центр занятости безработным.

Голубев Илья, директор по продажам «Кадровое агентство №1»

- На рынке труда соискателей стало больше, происходят сокращения или увольнения, люди вынуждены искать новую работу. Но проблема в том, что работодатели не могут проводить очные собеседования, так как передвижение граждан ограничено.

Все, что связано с рынком вакансий в продуктовой отрасли, осталось на прежнем уровне, работники здесь нужны всегда. Второй сегмент, где не ухудшилась обстановка - это все что связано с госстройкой, там сохранился спрос на персонал. Конечно, страдает больше всего весь частный бизнес.

Центр занятости населения

Телефон «горячей линии» центра занятости не умолкает ни на минуту. Мы и сами с трудом туда дозвонились. Специалист признается, что такого количества вопросов и растерянности от граждан они за все время работы не слышали. Что же предлагает на сегодняшний день центр занятости населения Пермского края:

С 10 апреля документы для регистрации в качестве ищущего работу по электронной почте приниматься не будут. Разработан алгоритм работы территориальных отделов центров занятости Пермского края на время действия ограничительных мер.

Вопросы по режиму работы офисов службы занятости, можно задать по телефону «горячей линии» 8 (342) 238-40-53 в рабочие дни: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00-17.00 часов. Либо на единый электронный ящик czn.dokuments@yandex.ru.

На сайте разработан новый сервис - консультации по вакансиям. Для получения консультации в дистанционном режиме нужно перейти по ссылке http://cznperm.ru/electruslugi/advices/ заполнить и отправить предложенную форму. Специалисты центра свяжутся с вами.

Поиск работы

Если вам нужна консультация по поиску работы и имеющимся вакансиям, то можно не выходя из дома:

а) обратиться на портал Работа в России www.trudvsem.ru, где размещены все вакансии как в базе службы занятости Пермского края, так и Российской Федерации;

б) при необходимости консультации со специалистами центра занятости, можно позвонить в территориальный отдел центра занятости населения по телефону.

Как встать на учет в качестве безработного

Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru. Для заполнения заявления у вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Анна Осипова Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал:

- Меры по борьбе с эпидемией коронавируса не могли не сказаться на бизнесе. Деятельность организаций, которые нельзя перевести на дистанционный формат, приостановлена или ограничена. Все это естественным образом сказалось на рынке труда. Но, как показывает статистика hh.ru (сайта по поиску работы и сотрудников), трудоустроиться можно даже в такое сложное время.

В Пермском крае падения количества вакансий в марте не наблюдалось. При этом уровень конкуренции за рабочее место поднялся с 5,4 резюме на одну вакансию в феврале до 5,8 резюме на вакансию в марте.

Каких вакансий в Перми стало больше:

· Госслужба, НКО (+143% к февралю)

· Безопасность (+37%);

· Рабочий персонал (+27%);

· Искусство, развлечения, масс-медиа (+22%);

· Медицина, фармацевтика (+7%).

В каких сферах сложнее найти работу

· Туризм, гостиницы, рестораны (-22% к февралю);

· Спорт, фитнес, красота (-19%);

· Домашний персонал (-16%);

· Наука, образование (-13%);

· Автобизнес (-12%).

Какие зарплаты у востребованных вакансий:

Средняя предлагаемая зарплата в продажах - 30 000 рублей.

Курьер - 20 000 - 30 000

Электрик - 20 000 - 40 000

Инспектор дорожно-патрульной службы – 35 000-40 000

Сотрудник полиции - 40 000-65 0000

Монтажник - 25 000-45 0000

Где заработать 100 000 рублей?

За «большими деньгами» традиционно едут на вахту. Это действенный способ заработать. Единственное, лучше смотреть вакансии от крупных, известных и стабильных компаний. На сайте служб занятости они обычно опубликованы в разделе «инвестиционные проекты».

Работу можно найти и сейчас

Какая-то деятельность приостановлена, а какие-то компании заняли выжидательную позицию - пока они не могут вернуться к привычному режиму работы, бизнес несет расходы, а доходов временно нет либо они падают. Но тем не менее, даже в тех сферах, которые пострадали сильнее всего, вакансии не исчезли полностью. Так, в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Пермском крае на сегодняшний день открыто 140 вакансий.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

- Некоторые вакансии, которые размещены сейчас, могут предполагать начало работы после окончания режима изоляции (это набор на будущее). Другие

вакансии предполагают, что новый сотрудник начнет работать уже сейчас, но удаленно - на постоянной основе или только на период изоляции. Чаще всего их размещают компании из сфер ИТ, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы.

- Многие соискатели сейчас ищут подработку в дополнение к основной занятости или на время простоя на основной работе: специально для них на hh.ru появился раздел «Подработка» - на данный момент там открыто более тысячи вакансий, доступных в Пермском крае.

Как получить новую профессию

Не все знают, но совсем не обязательно платить большие деньги за курсы парикмахера, мастера маникюра, бухгалтера или кондитера. В каждом регионе работают программы профессионального обучения и переобучения граждан: для ищущих работу, для мам в декрете, для людей предпенсионного возраста, для желающих открыть свое дело. Все - за счет бюджета. Занимается этим все та же государственная служба занятости.

На кого можно выучиться в центре занятости в 2020 году в Перми:

Слесарь по ремонту автомобилей

Тракторист

WEB-дизайн

Компьютерная графика AUTOCAD и КОМПАС 3D

Дизайнер интерьера

Интернет-маркетинг

Повар

Кондитер

Бухгалтер

Специалист оп маникюру

Визажист

Парикмахер

Кому выплачивается пособие по безработице в Перми

На биржу труда могут встать как граждане РФ, так и иностранные граждане. Центры занятости населения помогут подобрать работу всем категориям граждан: уволенным сотрудникам, безработным, инвалидам. Получать пособие могут граждане, официально признанные безработными.

Пособие выплачивается в течение 6 месяцев уволенным гражданам, имевшим в период, предшествующий началу безработицы, оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня.

Пособие выплачивается течение 3 месяцев, если:

безработный впервые ищет работу;

был перерыв в работе больше года;

безработного уволили за нарушение дисциплины;

он отработал меньше 26 недель за год до безработицы.

Размер пособия по безработице в Перми

Размер пособия по безработице зависит от продолжительности и вида трудовой деятельности, размера средней зарплаты, за последние три месяца по последнему месту работы, а также местности, в которой проживает гражданин.

При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице в 2020 году - 12 130 рублей и не ниже минимальной величины пособия по безработице в 2020 году - 1500 рублей.

Выплаты пособия в повышенном размере входят в перечень мер, направленных на сохранение социальной стабильности в период пандемии коронавируса нового типа.

Минимальная величина пособия по безработице в 2020 году установлена в размере 1500 рублей, а максимальная - 8000 рублей для всех категорий граждан, кроме предпенсионеров.

Прежде максимальные выплаты могли получить безработные граждане предпенсионного возраста. То есть те, кому до назначения страховой пенсии по старости, в том числе досрочной, оставалось не более пяти лет. Для них предельный размер пособия был установлен на уровне 11 280 рублей. Теперь он тоже будет увеличен до 12 130 рублей.

Временный размер максимального пособия по безработице, начиная с апреля 2020 года составит 1 МРОТ или 12 130 рублей.

Размер пособия по безработице зависит от размера зарплаты на предыдущем месте работы и от стажа.

Гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, пособие выплачивается в ранее действовавшем порядке.

Пособие по безработице для предпенсионеров в Перми

У безработных, которым осталось 5 лет до пенсии, максимальное пособие составит 11280 рублей. Безработный предпенсионер может получить пенсию по старости на 2 года раньше, если это одобрит служба занятости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это время, чтобы больше узнать своего ребенка». Многодетная пермячка советует, как с детьми пережить самоизоляцию

Как организовать время, чтобы успевать готовить обеды, делать уроки и работать на удаленке [аудио]

Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом увеличивают зарплау (подробнее...)