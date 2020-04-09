«Перед кошкой я уже извинился». Автор боулинга с домашним питомцем записал видео с извинениями

- Мне очень жаль, что я так поступил! – записал видеообращение пермяк, игравший кошкой в боулинг. - Я не должен был так делать, я искренне раскаиваюсь. Перед кошкой я уже извинился, она жива-здорова, с ней все хорошо. Извиняюсь перед вами всеми публично. Извиняюсь, что я это сделал. Я не должен был так делать.

Свое видео с извинениями пермяк записал, держа на руках того самого рыжего кота, которого совсем недавно использовал в качестве шара для боулинга. Маясь от безделья на самоизоляции, семья пермяков решила сыграть в боулинг. Кеглями стали баллоны из-под пива, а шаром – рыжий кот, которого глава семейства схватил и запустил в цель.

Прекратить жестокое обращения с домашней кошкой попыталась дочка, но родители ее и слушать не стали.

- Кошка, ты как? – спросил животинку хозяин, когда та после полета и «безумного страйка» пыталась сбежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="776" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/772154" frameborder="0"></iframe> Житель Прикамья, который играл кошкой в боулинг, записал видео с извинениями.! другой источник

Кстати, ролик, наделавший в интернете много шума, записывала супруга мужчины, а потом они выложили это в сеть с комментарием, мол, у нас на самоизоляции вся семья с ума от скуки сходит.

Но пользователи не оценили юмора, в соцсетях поднялся настоящий скандал. Историей заинтересовались в полиции.

- По факту публикации видеоролика подготовлен и зарегистрирован рапорт и будет проведена проверка по факту жестокого обращения с животным, - сообщили «Комсомольской правде» в группе по связям со СМИ пермского городского Управления МВД.

Извинился перед пользователями не только сам пермяк, но и его жена, снимавшая видео. Она опубликовала в соцсетях свое фото с пострадавшей кошечкой на руках.

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«Кошке от его извинений не легче», «Теперь всех героев знаем в лицо!», «Извиняется как маленький ребенок. У меня шестилетний брат и то лучше бы извинился. Нельзя так с животными!», «Вот только дошло ли до него?», «Это поступок! Не все потеряно для этого человека!», - комментируют новый ролик пользователи.

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