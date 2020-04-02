Пермяки могут взять кредитные каникулы в связи с коронавирусом

Государственная дума уже приняла закон, по которому пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Льготу можно будет получить на полгода, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлый год.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам обозначил меры, которые помогут пережить период пандемии коронавируса в 2020 году. В их числе каникулы по кредиту, которые будут составлять шесть месяцев.

- Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций, - заявил президент.

Итак, физлица и предприниматели, взявшие ипотеку или потребительский кредит до вступления в силу этого закона, смогут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Это нужно сделать до 30 сентября.

Что дадут каникулы заемщику?

В течение льготного периода не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю. Банк должен рассмотреть обращение заемщика в течение пяти дней. При этом в целях безопасности на фоне пандемии заемщик сможет обратиться за кредитными каникулами по телефону.

Какие документы могут потребоваться?

Справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и другие документы.

Дата начала льготного периода по ипотечному кредиту не может превышать один месяц, предшествующий обращению, а по потребкредиту - 14 дней.

Кстати

Частично этот механизм уже работает. Еще в конце июля прошлого года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Его суть в том, что любой заемщик может один раз в течение срока кредита получить отсрочку по платежам банку - максимум на полгода. Нововведение касается всех договоров - как новых, так и действующих. Есть лишь два ограничения.

Во-первых, жилье, на которое оформлен залог, должно быть единственным. Во-вторых, заемщику необходима веская причина. В частности, трудная жизненная ситуация: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, увольнение, снижение семейного дохода больше, чем на тридцать процентов и рост доли платежа по ипотеке выше пятидесяти процентов от доходов семьи, рождение детей и снижение доходов более чем на двадцать процентов.

Скорее всего, такой же порядок распространят в нынешних условиях и на потребительские кредиты.

Какую помощь в Прикамье могут получать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации во время самоизоляции

Публикуем информацию, где можно узнать актуальную информацию (подробнее...)