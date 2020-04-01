Что работает, а что закрыто на всеобщей изоляции в Пермском крае?
Мы собрали последнюю информацию, что в период всеобщей изоляции в Перми будет работать, а что закрыто до особого распоряжения губернатора Пермского края.
Работают:
- Аптеки
- Доставка еды из кафе и ресторанов
- Продуктовые магазины
- Сбербанк - в каждом районе есть дежурные отделения, которые работают
Не работают:
- Больницы, оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет обеспечено службой скорой помощи
- Кабинеты стоматологии, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной помощи
- МФЦ
- Центры занятости населения
- Соцзащита
- ГИБДД
- Почта
- Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные
- Объекты розничной торговли
- Бани, сауны
- Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии
- Пансионаты, дома отдыха, санатории
- Горнолыжные трассы
- Объекты массового отдыха: парки, скверы, набережная
Напомним, что многие услуги можно получить без посещения ведомств на сайте МФЦ или Госуслуг.
На сайте МФЦ:
- Заказать справку об отсутствии судимости. Через 30 дней справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД, придет в личный кабинет пользователя.
- Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания
- Поменять паспорт. Через интернет эта услуга обойдется дешевле на 30 %
- Оформить социальные пособия. Приходить в МФЦ для продления социальных компенсаций, пособий и субсидий сейчас также нет необходимости. Все выплаты будут продлены автоматически
- Подать заявление для замены водительского удостоверения.
-Записать ребенка в детский сад
- Оформить пособие для ребенка
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Перми, последние новости на 1 апреля 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту (подробнее...)
«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU