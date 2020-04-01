Что работает, а что закрыто на всеобщей изоляции в Пермском крае?

Мы собрали последнюю информацию, что в период всеобщей изоляции в Перми будет работать, а что закрыто до особого распоряжения губернатора Пермского края.

Работают:

- Аптеки

- Доставка еды из кафе и ресторанов

- Продуктовые магазины

- Сбербанк - в каждом районе есть дежурные отделения, которые работают

Не работают:

- Больницы, оказание медицинской помощи в экстренных случаях будет обеспечено службой скорой помощи

- Кабинеты стоматологии, за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной или неотложной помощи

- МФЦ

- Центры занятости населения

- Соцзащита

- ГИБДД

- Почта

- Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные

- Объекты розничной торговли

- Бани, сауны

- Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии

- Пансионаты, дома отдыха, санатории

- Горнолыжные трассы

- Объекты массового отдыха: парки, скверы, набережная

Напомним, что многие услуги можно получить без посещения ведомств на сайте МФЦ или Госуслуг.

На сайте МФЦ:

- Заказать справку об отсутствии судимости. Через 30 дней справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД, придет в личный кабинет пользователя.

- Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания

- Поменять паспорт. Через интернет эта услуга обойдется дешевле на 30 %

- Оформить социальные пособия. Приходить в МФЦ для продления социальных компенсаций, пособий и субсидий сейчас также нет необходимости. Все выплаты будут продлены автоматически

- Подать заявление для замены водительского удостоверения.

-Записать ребенка в детский сад

- Оформить пособие для ребенка

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