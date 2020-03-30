В Перми газеты включены в перечень товаров первой необходимости

В Пермском крае указом главы региона Дмитрия Махонина газеты включены в перечень товаров первой необходимости. Напомним, до 5 апреля в крае закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

28 марта Минпромторг опубликовал перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который входили детские товары, средства гигиены, корма для животных, а также печатные средства массовой информации. Но поздно вечером 29 марта Правительство РФ исключило «печатные СМИ» из перечня товаров первой необходимости, сообщив при этом, что у субъектов федерации есть право самостоятельно расширить этот список.

Этим правом и воспользовался глава Пермского края. Печатные издания, в которых публикуется достоверная информация, в том числе и по ситуации с коронавирусом, в Прикамье будут доступны своим читателям.

А мы напоминаем: «Комсомольская правда» выходит почти 95 лет – с мая 1925 гола. Газета приходила к своим читателям даже в войну. И сейчас мы будем вместе с вами. «Комсомолка» будет выходить регулярно, как и выходила.

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