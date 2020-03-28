2020-03-28T18:02:14+03:00
Общество

«Газеты выходили даже в войну». Обращение к главе Пермского края Дмитрию Махонину

Пермские предприниматели просят включить газетные киоски в перечень торговых точек, которые имеют право работать с 28 марта по 6 апреля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Газетные киоски получили предписание о закрытииГазетные киоски получили предписание о закрытииФото: Василий Вахрин
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По указу главы Пермского края Дмитрия Махонина с 28 марта по 5 апреля закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости. Предписание о закрытии получили и газетные киоски.

И это несмотря на то, что печатные СМИ Президент России Владимир Путин в своем Указе упомянул отдельно: «Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций». Выпуск газеты предусматривает распространение бумажного тиража этой газеты.

Если газетные киоски будут закрыты на неделю, значит, читатели не смогут получить печатные СМИ с достоверной информацией, в том числе и о коронавирусе. А между тем газеты выходили в самые тяжелые времена, и даже в войну.

- У нас газета еженедельная, она продается всю неделю, нас никто не предупреждал, что этот тираж не надо печатать. Сейчас все, что не продано, под нож пойдет? – горячится директор «Эфира» Дмитрий Оксюта, который подготовил обращение к главе региона с просьбой исключить из подпадаемых под запрет торговых точек киоски розничной продажи печатных изданий. Это обращение поддержал ряд пермских предпринимателей, занимающихся распространением прессы. - СМИ оповещают людей о безопасности. Публикуют советы читателям о мерах по противодействию коронавируса. А тут мы лишаем людей права на информацию.

Кстати, перечень непродовольственных товаров первой необходимости был 28 марта опубликован Минпромторгом. В него входят детские товары, средства гигиены, корма для животных, а также печатные средства массовой информации.

Так что газетные киоски, которые продают эти товары первой необходимости, должны продолжить свою работу.

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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