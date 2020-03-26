Переведите бабушку в онлайн

В регионе введен режим особой готовности, причем на всей территории Пермского края. В сложной ситуации «ресурсники» минимизируют контакты с клиентами и предлагают воспользоваться дистанционными сервисами как по оплате услуг, так и по всем вопросам, касающимся отношений с физическими и юридическими лицами. Особенно актуален этот вопрос для пожилых людей.

- В офисы «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовых центров приходит большое количество посетителей, из них только 10 процентов по вопросам, которые нельзя решить дистанционно, - говорит директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров. – 90 процентов посетителей - пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, а также онлайн-сервисами компании. Поэтому мы обращаемся к пермякам - просто расскажите вашим родителям и всем знакомым пожилым людям о возможностях сайтов «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт», «Инкомус» и объясните, как их использовать.

Работают дистанционно

Граждане в любое время могут получить консультацию специалиста «ЭнергосбыТ Плюс», направив обращение на электронную почту perm@esplus.ru или заполнив на сайте форму «Обратная связь», а также передать показания через «Личные кабинеты» на сайтах РКЦ и через мессенджеры. Инструкции по регистрации личных кабинетов и способах передачи показаний можно найти на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как передать показания».

В «Пермэнергосбыте», где принимают платежи за электричество, заметили: сегодня 99 процентов всех услуг компании можно получить через онлайн-сервисы. Последняя новинка - возможность подачи заявлений на сайте.

- Передать показания, заплатить за услугу, получить консультацию, а теперь и направить заявление - все возможно в режиме онлайн, через сайт, личный кабинет, мессенджеры, страницу «ВКонтакте», - говорит пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев. -Словом, как физические, так и юридические лица могут совершать почти все операции через интернет. Поэтому ходить в наши офисы сегодня попросту незачем. Если у вас есть старшие родственники - научите их пользоваться нашими, и не только нашими, онлайн-сервисами. Сегодня это актуально как никогда.

Платить надо

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что текущая ситуация не является поводом для формирования долгов за коммунальные ресурсы. Для того чтобы напомнить клиентам о недопустимости формирования задолженности более, чем 33 тысячам должников были направлены «красные» квитанции. Это последнее предупреждение перед применением мер, предусмотренных законом: ареста имущества, денежных средств, запрета на проведение сделок с имуществом. Уточнить сумму долга, а также получить консультацию по начислениям можно по телефонам, указанным на платежных документах. Также по вопросам погашения задолженности клиенты могут обратиться в call-центр по бесплатному телефону 8(800) 700-10-32.

Подарки будут

Вместе с тем, клиенты, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, получают поддержку и поощрения. На днях в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» были подведены итоги ежегодной акции «В Новый год - без долгов!» По ее результатам призы от компании получат 110 жителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2019 года услуги отопления и горячего водоснабжения и не имевшие задолженности. Уточнить данные можно по телефону 8(342)243-62-20. Ввиду действия в Пермском крае режима повышенной безопасности порядок вручения призов будут разъяснены позднее.