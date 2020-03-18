Мужчины и женщины - кто и как больше любит наблюдать?

Скажем сразу, мужчины сумели удивить.

Говорят, женщины больше склонны к нервам и паранойе, но среди тех, кто подключает у себя дома видеонаблюдение, их все же немногим меньше (49,11%), чем мужчин (50,89%). Значит, видеокамера всегда может стать неплохим подарком сильной половине человечества, как, впрочем, и слабой. Камеру купили или подарили, что дальше?

Нужно сделать выбор. Посмотреть через видеокамеру в режиме онлайн можно в любой точке земного шара, где есть интернет. А если нужно будет посмотреть запись позже? Сервис предоставляет разные возможности по сроку хранения видеоданных и их качеству: 1, 7, 14, 30 дней, полная запись или только события, обычное качество или Full HD+ и многое другое.

Из всего многообразия мужчины больше всего любят максимальный срок, полную запись и в самом лучшем качестве, чтобы ВСЕ видеть в деталях и ВСЕ знать в течении 30 дней. Но, впрочем, они согласны и на обычное качество, при всех остальных оставшихся условиях.

Женщины более прагматичны: суперкачество им не нужно, все по максимуму их тоже не интересует, как и полная запись. Они предпочитают 14 дней хранения только событий, как вариант, 30 дней. Им хватает.

Самым «мужским» по видеонаблюдению регионом на Урале стал Ямал (58,08%), на втором месте — Челябинская область (52,19%), на третьем — Свердловская область (50,55%).

Самым «женским» регионом на Урале оказалась Тюменская область (53,29%), на втором месте — Пермский край (51,96%), с маленьким отрывом на третьем месте —ХМАО (51,23%).