Пермь внесла большой вклад в успех Toyota в России

На ежегодной церемонии «Награда президента» почетный знак и диплом лучшего дилера пермскому автохолдингу VERRA вручил лично президент Тойота Мотор г-н Сюдзи Суга.

диплом лучшего дилера вручил лично президент Тойота Мотор г-н Сюдзи Суга

По итогам 2019 года «Тойота Мотор» стала лидером в репутационном рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes и лучшей среди 143 компаний из разных сфер бизнеса. В этом есть немалая заслуга пермских любителей Toyota, приверженных любимой японской марке и команды VERRA, обеспечившей солидный 12% рост продаж автомобилей в регионе.

Торжественный момент.

«Награда президента» — это признание лучших дилеров сети Тойота по итогам года. Чтобы выявить самых сильных, эксперты «Тойота Мотор» ежегодно проводят комплексную оценку всех областей бизнеса: продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, корпоративных продаж, сервисного обслуживания, финансового менеджмента и работы с клиентами.

Так выглядит почетный знак лидера.

В предыдущие годы автоцентры компании VERRA не раз удостаивались званий «Лучший дилер», «Прорыв года», «Лучший дилер по сервисному обслуживанию». Новая победа VERRA – знак уверенной стратегии развития компании и символ гордости за пермскую команду, постоянно добивающуюся лучших результатов в России.

На церемонии награждения.

«Каждая награда ценная. Но когда знаешь, что за ней стоит, ценишь еще больше. Мы сделали это – невозможное и невероятное. Для нашей команды и для наших клиентов, которые все время верили и поддерживали нас. Для нашего края – мы развиваем территорию где работаем. Высшая награда президента — это большая ответственность для нас и новая возможность двигаться вперед и становиться лучше», – комментирует генеральный директор VERRA Анна Бояршинова.