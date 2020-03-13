2020-03-13T13:36:13+03:00
Происшествия

"Не сдавай меня, понял?" В Прикамье студент, забивший до смерти школьника, заплатит его родным 1 миллион 400 тысяч

Михаил на глазах прохожих жестоко избил девятиклассника за отказ дать закурить [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Погибшему Ивану было 17 лет. Фото: личный архив.Погибшему Ивану было 17 лет. Фото: личный архив.
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Эта трагедия произошла в Полазне в июне прошлого года. В центре поселка нефтяников 17-летний студент нефтяного колледжа Михаил (имя изменено) подошел к девятикласснику Ивану. Он потребовал дать ему сигарету. Получив отказ, стал наносить один за другим удары – сначала по голове, потом в живот, бил профессионально: до этого он занимался вольной борьбой.

Иван пытался закрыть голову руками. Но потом упал и потерял сознание. Через несколько минут его не стало.

- Ваня приехал с дачи и решил встретиться с другом, прогуляться с ним по парку, - рассказала «Комсомолке» сводная сестра погибшего подростка Евгения. – Вечером ребята уже хотели расходиться, но встретили двух парней, с одним из которых – Михаилом - брат когда-то ходил в одну группу в детском саду.

Мама погибшего школьника рассказывает как узнала о смерти ребенка

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- Чего не здороваешься? - спросил он Ивана. – Сигареты есть?

- Нет, не курю, - ответил тот.

После этого началось избиение.

В сентябре прошлого года Михаила приговорили к 5,5 годам воспитательной колонии за причинение из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Родные погибшего Ивана подали иск в суд – на родителей Михаила, поскольку тот был на тот момент несовершеннолетним.

12 марта этого года дело рассматрели в Добрянском суде. Мама и старший брат погибшего заявили иск на крупную сумму, прокурор поддержал их требования. Он предложил выплатить матери Ивана от 500 до 800 тысяч, брату – от 300 до 500 тысяч рублей.

Поскольку 7 марта Михаилу исполнилось 18 лет, то исковые требования были изменены –обращены к нему, а не к его родителям.

Судья вынес беспрецедентное решение: он присудил Михаилу выплатить родным даже больше того, что просил прокурор: маме погибшего Ивана – 800 тысяч, брату – 600 тысяч рублей.

- Мы полностью удовлетворены этим решением и не будем подавать апелляцию, - прокомментировала адвокат истцов Александра Ларионова. – Мама Ивана до сих пор не может смириться с потерей младшего сына, старший брат погибшего вынужден был бросить работу в Якутии и переехать в Полазну, чтобы за ней ухаживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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