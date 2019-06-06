«Сын мечтал стать нефтяником». В Прикамье 17-летнего школьника убили за отказ дать сигарету

7 июня в Полазне похоронят 17-летнего десятиклассника Ивана. Тихого, спокойного, очень доброго и отзывчивого парня - так о нем отзываются его друзья и родные. Подросток занимался горными лыжами, недавно прошел медкомиссию в военкомате, ездил на сборы, а после школы хотел пойти работать в нефтяную промышленность. Но жизнь школьника трагически оборвала обычная прогулка по улицам родного города.

Мама погибшего школьника рассказывает как узнала о смерти ребенка 00:00 00:00

«Только не сдавай меня»

- 4 июня Ваня приехал с дачи и решил встретиться с другом, прогуляться с ним по парку, - рассказала «Комсомолке» сводная сестра погибшего подростка Евгения. - В восьмом часу вечера ребята уже хотели расходиться, но решили напоследок дойти до бассейна «Дельфин». Там они встретили двух парней, с одним из которых - Михаилом (имя изменено. - Ред.) Ваня когда-то ходил в одну группу в детском саду.

- Чего не здороваешься? - спросил он Ивана.

- Я тебе не друг, чего здороваться-то? - ответил подросток.

- Сигареты есть?

- Нет, не курю.

После этого, рассказывают очевидцы, Максим абсолютно беспричинно начал толкать Ивана, а затем избивать. Причем бил профессионально: в живот и голову. Специально целился в висок. Несколько лет назад агрессивный подросток занимался в секции вольной борьбы и прекрасно знал, какие удары могут нанести самую сильную боль.

- Всего он ударил Ваню примерно девять раз, - рассказал родителям друг Ивана. Все происходило на его глазах. - Потом Иван упал, его начало трясти. Мы пытались его спасти - не получилось. Михаил сначала орал мне: «Только не вызывай «скорую», а потом, когда Ване совсем плохо стало, он стал просить: «Ты только не сдавай меня, понял?»

Все прошли мимо

Место, где все это произошло, довольно людное: рядом автостанция, кафе с детской площадкой, парк, стадион. Но все прохожие шли мимо, никто не стал вмешиваться в жестокое избиение. Когда приехала «скорая», подросток уже не подавал признаков жизни.

- Мне позвонила жена, плачет в трубку: «Ваня умер», - рассказывает отец погибшего Сергей Алексеевич. - Как? Он был обычный, здоровый ребенок, никаких травм и хронических заболеваний у него не было. Мы поехали на место. Там на траве лежал наш сын. Полицейские не пустили нас к нему, объясняя, что на место преступления еще приедут следователи и будут снимать отпечатки и собирать улики. Потом нас увели на допрос.

После трагедии родители подозреваемого даже не попытались связаться с родными Ивана и хотя бы извиниться. Зато сыну уже наняли адвоката.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. - Назначена экспертиза, которая установит причину смерти. Допрашиваются очевидцы и свидетели.

Максимальное наказание, которое может грозить по закону юному спортсмену, - до 15 лет лишения свободы. Однако, учитывая его несовершеннолетний возраст, наказание, скорее всего, будет гораздо мягче.

С одной стороны родители Ивана, еще не отошедшие от шока, хотят, чтобы наказание было справедливым. Однако переживают, что статью могут переквалифицировать на более мягкую. Якобы Иван сам упал и получил после падения смертельные травмы. Поэтому сейчас семье необходима квалифицированная юридическая помощь, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание. Контакты семьи есть в редакции «КП».