«Спускалась из окна по простыне». В Прикамье погибла 19-летняя студентка

В ночь на среду, 11 марта, в Чайковском произошел несчастный случай. 19-летняя студентка погибла, спускаясь из окна на простыне.

В среду у Татьяны был день рождения, но праздник закончился трагедией. Свой день рождения она праздновала в общежитии. По неустановленным причинам, ночью девушка связала несколько простыней, выбросила их в окно и стала спускаться вниз с пятого этажа. Когда до земли было еще далеко, трос порвался, и девушка полетела вниз. Ударившись об асфальт, она получила серьезные травмы, но осталась жива.

Медики экстренно отправили Татьяну в реанимацию, но из больницы она больше не вышла. Девушка скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

- Девушка погибла в ночь на 11 марта. В данный момент следственный отдел проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства смерти девушки, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в следственном комитете Чайковского.