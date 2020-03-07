«С недоношенным ребенком нужно жить без розовых очков». «Лучший детский врач России 2019 года» из Перми рассказал о том, как спасает новорожденных крох

- Детишек, появившихся на свет с экстремально низкой массой, с каждым годом становится все больше, - говорит Юрий Курносов, доктор, которого на днях признали лучшим «Детским врачом России 2019 года».

О том, как врачи выхаживают недоношенных малышей, как следят потом за их судьбами, как радуются профессиональным победам и переживают неудачи, мы поговорили с Юрием Владимировичем.

Выхаживают совсем мизерных крох

- Экстремально низкой массой считается вес детей до 999 граммов, - объясняет Юрий Курносов. - От килограмма до 1,499 граммов – это дети с очень низкой массой тела. Такие малыши появляются на свет из-за преждевременных родов, которые происходят из-за проблем со здоровьем матери или ее ребенка. У нас был случай, когда женщина занималась бизнесом - суррогатным материнством, перед этим ее, словно космонавта, обследовали. Ведь родители, которые платили деньги, не взяли бы ребенка с заболеваниями. Все шло идеально, пока на 26 неделе беременности женщина не заболела ОРВИ. Банальная инфекция привела к преждевременным родам и к тому, что оба плода погибли.

Это раньше шансов на полноценную жизнь у таких тяжелых малышей было мало, сейчас врачи научились успешно их выхаживать. Появился опыт и необходимые для этого технологии. Понятно, что родиться глубоко недоношенный ребенок может и у мамочки из краевого центра, и у женщины из небольшой деревни. Информацию о том, что родился маловесный малыш, врачи краевой детской клинической больницы (КДКБ) узнают буквально в режиме он-лайн, используя телемедицинские технологии.

Обсуждение клинического случая с немецкими коллегами. Фото: пресс-служба КДКБ.

Когда подобные роды происходят в крае, неонатологи оказывают помощь в родильном зале, сообщают о пациенте в отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ, дистанционно стабилизируют состояние ребенка и решают вопрос по его транспортировке в стационары краевого центра. В больницу, где появился такой малыш, приезжает выездная реанимационная бригада и врачи эвакуируют ребенка в Пермь.

- В моей практике самый минимальный вес малыша, которого нам удалось выходить, составлял 770 граммов, и эта история запомнилась мне навсегда, - вспоминает Юрий Курносов. – Родился он в 2008 году в Кунгурском роддоме. На ИВЛ мальчик находился около месяца, а всего лежал у нас в реанимации около двух месяцев. Сейчас этот ребенок чувствует себя хорошо, у него нет каких-либо грубых нарушений. Ему уже 12 лет, он ходит в школу и ничем не отличается от сверстников.

За жизнью таких детишек доктора стараются следить, отношение к ним всегда более трепетное.

Зачем в реанимации священники

- Раньше я работал в реанимации новорожденных в перинатальном центре, - рассказывает врач. - Дети там тяжелые, и родители просят прийти священника, чтобы окрестить малыша, а крестным нередко просят быть врача. Я в таких случаях извиняюсь и отказываю, потому что формальным крестным быть не хочу. А вот одним родителям не смог отказать.

В 2011 году в реанимацию поступил ребенок, рожденный в асфиксии тяжелой степени. Юрий Владимирович оказался его лечащим врачом. Малыша успешно пролечили и выписали домой, а в 2013 году его мама снова забеременела. У нее была двойня, но случились преждевременные роды. Один ребеночек был крупный: 1, 490 граммов, второй – 690 граммов.

- Существует синдром обкрадывания, когда одному ребенку достается все, а другому – совсем чуть-чуть, - объясняет Юрия Владимирович. - К сожалению, второй ребеночек погиб. Я был лечащим врачом обоих детей, впоследствии стал крестным Артема по просьбе родителей, сегодня мы продолжаем общаться с этой прекрасной семьей.

Почему ОРВИ может привести к летальному исходу

У недоношенных детей все внутренние органы незрелые. После преждевременных родов развитие малыша происходит не в матке, а в кювезе. Когда ситуация стабилизируется, малыша переводят в отделение патологии новорожденных и он проходит там лечение до выписки. Дома его наблюдает участковый педиатр.

- Болезни у маловесных детей протекают достаточно серьезно и следующий этап, когда нам приходится наблюдать наших маловесных малышей – это когда они заболевают, - говорит педиатр. – Любая ОРВИ у детей, родившихся с экстремально низким весом, может быть фатальной, поэтому нередко таких детей снова госпитализируют в педиатрическое отделение нашего стационара.

Снова наблюдать малышей врачам приходится, когда они заболевают. Фото: пресс-служба КДКБ.

Однако вирусных инфекций у маловесных младенцев стоит серьезно опасаться до трех лет жизни, потом болезни протекают не столь критично.

Как дома ухаживать за недоношенным младенцем

Уход ничем существенно не отличается: кормление вовремя, витамин D3, прикорм. Но следует помнить, что недоношенные дети чаще подвержены анемии.

- Есть даже такой термин – анемия недоношенного ребенка, - объясняет лучший педиатр страны. - И если ребенок поздно начинает получать мясной прикорм, то у него может снижаться количество гемоглобина, который является переносчиком кислорода, и начинают страдать все ткани организма и, прежде всего, нервная система. Поэтому врачу-педиатру, который наблюдает за малышом, стоит быть более внимательным к этому вопросу. А маме следует вовремя сдавать анализы с ребенком и проходить назначенное лечение. В тяжелых случаях такие дети тоже попадают к нам для переливания препаратов крови.

Большинство пациентов КДКБ – это детишки из различных районов Пермского края.

- Наши врачи-педиатры всегда предупреждают мам, что в первые полгода ребенка нельзя парить в бане, - говорит Юрий Курносов. - Высокая температура может привести к разрыву сосудов головного мозга и в дальнейшем малыш может остаться инвалидом.

Еще одно опасение может вызвать подъем температуры у таких детей во время болезни. По критериям ВОЗ температура, которую необходимо сбивать – это 38,5 С. Но у недоношенных младенцев необходимо снижать 38 С и даже 37, 5 С.

Когда помочь не удается

- К сожалению, нам не всегда удается спасать наших маленьких пациентов, поэтому вопрос, как я это переживаю, очень сложный, - говорит Юрий Владимирович. - Иногда к нам поступают дети с однозначно неблагоприятным прогнозом. Бывают случаи, когда болезнь победить не удается, несмотря на все наши усилия. Конечно, становится горько и обидно, что не смогли помочь.

Юрий Курносов всегда говорит родителям правду о здоровье их ребенка. Фото: личный архив.

Родителям о случившемся всегда говорят лечащие врачи, которые работали с этим ребенком.

- Я с самого начала ничего не скрываю от родителей, чтобы потом не было недоразумений - объясняет доктор. - Я за то, чтобы мать и отец владели всей информацией, не смотря на то, хорошая она, или плохая. С глубоко недоношенным ребенком нужно жить без розовых очков.

В 2019 году администрация КДКБ выдвинула кандидатуру Юрия Курносова на краевой этап конкурса «Врач года» в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». И он победил. Чуть позже доктор решил попробовать свои силы на Всероссийском конкурсе, который проводится в рамках Конгресса педиатров России.

- Жизни спасенные есть, отзывы позитивные, навыки есть, поэтому и решил участвовать, - улыбается Юрий Владимирович. - Жюри обобщило весь мой опыт работы, сравнило его с результатами коллег из других регионов, и феврале прислало письмо на электронную почту: «Вы стали лауреатом, приезжайте в Москву на торжественное мероприятие и награждение!»

Юрий Владимирович c наградой в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог 2019». Фото: пресс-служба КДКБ.

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