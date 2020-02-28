2020-02-28T16:57:13+03:00
Общество

Доктора из Перми назвали лучшим «Детским врачом 2019 года»

Юрий Курносов работает в Пермской краевой детской клинической больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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Юрий Курносов работает в Пермской краевой детской клинической больнице. Фото: краевой минздрав.Юрий Курносов работает в Пермской краевой детской клинической больнице. Фото: краевой минздрав.
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На XXII Конгрессе педиатров России в Москве вручали дипломы победителям конкурса «Детский врач 2019 года».

- В номинации «Врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог» диплом вручили Юрию Курносову, заведующему отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой детской клинической больницы, - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. - Юрий Курносов внес весомый вклад в развитие краевой детской больницы: разработал и внедрил карту «Объективное обследование больного врачом реанимационно-консультативного центра» и «Карту транспортировки новорожденных детей», требующих перевода из лечебного учреждения I и II уровня в специализированный центр III уровня.

Также Юрий Владимирович провел оценку клинического эффекта лечения в отделении реанимации новорожденных КДКБ, работал над предотвращением летальных исходов. Материалы проведенных исследований легли в основу для информационных писем врачам-педиатрам районных поликлиник и рекомендаций для родительского сообщества Пермского края.

- Работу Юрия Владимировича я оцениваю высоко, - сказал главный врач КДКБ Дмитрий Антонов. - Он не перестает развиваться как специалист, личным примером мотивируя коллектив отделения достигать новые вершины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Доктора из Перми назвали лучшим «Детским врачом 2019 года»
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