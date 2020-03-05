«Мой сын заново учился ходить». Пермяк, который едва не остался инвалидом из-за рухнувшей глыбы льда, не может найти виновных

В редакцию «КП» - Пермь» обратилась жительница Перми Наталья. Женщина рассказала, что еще в прошлом году с крыши жилого дома на ее 23-летнего сына упала глыба льда. Парень едва не остался инвалидом. Расследование уголовного дела длится почти год, следователи меняются один за другим, а виновных до сих пор не нашли. Корреспондент «КП» разбирался в ситуации.

Травма

Вечером 29 марта 2019 года Владислав провожал свою невесту Анну домой. Проходя мимо дома по улице Куйбышева, 51, пара услышала сильный треск. Подняв голову, ребята увидели летящую на них глыбу льда. Владислав молниеносно среагировал и оттолкнул свою невесту, приняв удар на себя. Огромный кусок льда рухнул прямо на спину парню, свалив его с ног - он потерял сознание.

Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

Невеста Влада растерялась, но тут же подбежали прохожие, среди которых, по счастливой случайности, оказались студенты медицинской академии.

- Когда пришел в себя, меня аккуратно осматривали, просили не шевелиться, - вспоминает Влад. - Да я и не мог, боль была невероятная.

Приехала «скорая», врачи положили парня на носилки и увезли в больницу.

Разговор с председателем ТСЖ

В больницу он приехал только после того, как мой муж нашел его номер в Интернете, - говорит Наталья. - Уверял, что крышу дома чистили от снега. Разговор у нас не состоялся, и он ушел. Второй и последний раз мы встретили его на лестничной площадке больницы. Он не собирался навещать Влада, шел к лечащему врачу, чтобы узнать, какие травмы получил мой сын и что ему грозит. Больше мы его не видели.

Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

Восстановление

Владу диагностировали перелом трех нервных отростков позвонков, ушибы внутренних органов, селезенки, от чего образовалась кровяная гематома, и серьезное повреждение мениска колена.

Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

- Месяц мой сын лежал в больнице, после - три месяца дома на больничном, а потом снова в больнице, - говорит Наталья - Он заново учился ходить. Ноги то отказывали, то снова двигались. Мы даже не хотим вспоминать, что мы пережили за это время. Страх и ужас только от одной мысли, что он останется парализован. Слава Богу, нашлись врачи, которые смогли поставить его на ноги.

Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

Следствие

- Скоро будет год, как длится расследование дела, -говорит Наталья. - За это время у нас сменилось 7 следователей, а накануне снова назначили нового, получается, он уже восьмой. Расследование все продлевают, все что-то проверяют. Нам становится понятно, что людям, отвечающим за обслуживание дома, с которого упал снег, дали время на изменения документов. Не сосчитать, сколько мы подавали ходатайств - везде одни отписки.

- Мы не думали, что нашей семье предстоят такие испытания. Мы занимались здоровьем сына, считали, что следствие ведется, что виновные будут наказаны. А происходит совершенно по-другому. Мы даже не хотели обращаться в СМИ, мы думали, что есть какая-то порядочность у людей. Мы выросли и жили в другом мире, где у людей были честь, достоинство и ответственность, а сейчас - деньги и связи, - рассуждает мама Влада.

- Следователи нам сказали, что председатель ТСЖ не несет ответственность, - говорит Наталья. - Вначале уголовное дело завели по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». - Авт.), потом переквалифицировали на 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». - Авт.), а сейчас наше дело хотят из уголовного переквалифицировать в административное.

Губернатор

Посовещавшись, семья решила написать в instagram врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину.

- Он сразу откликнулся. Сказал, что посодействует с краевым прокурором. А на следующий день нам уже позвонили из краевой прокуратуры и попросили собрать все обращения, куда мы писали. Будем надеяться, что мы добьемся справедливости, - говорит Наталья.

Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

Screenshot с instagram Владислава Смолякова

Редакция «КП» - Пермь» будет следить за продолжением истории.

Напомним, ранее мы писали о том, что на 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши

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