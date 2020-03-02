Пермский лед. Осмысленный, но беспощадный

Ровно год назад я написал в ФБ колонку по поводу «пермского ледового побоища», случившегося на 7-8 марта. И, оказалось, актуальность она не утратила до сих пор.

Так вот, кто забыл, в начале прошлой весны была оттепель, а к праздникам на улице резко похолодало. И улицы Перми за считанные часы превратились в сплошной огромный каток.

Многие горожане предпочли либо вовсе не выходить из квартир, либо не делать этого без крайней нужды: прогулка по ледяному городу могла обернуться травмой и больничным.

«Купи женщинам цветы и вернись домой живым» - может быть, интересный, но не самый безопасный квест. Каждый шаг – после предварительной оценки ситуации и поиска обходного пути. Букет как стабилизатор пространственного положения. Шажок вперед и вот уже, накренясь, горизонт заваливается куда-то в сторону, в голове, одна за другой, снуют досадные мысли: «поскользнулся, упал, очнулся – гипс».

По официальным данным, за два дня травмы и переломы из-за гололеда получили больше 150 человек, травмпункты и отделения больниц были переполнены.

Я живу в Мотовилихе и подтверждаю, что катушка была как раз на муниципальной земле, а не на территориях ТСЖ, где использовали элементарный песок. Надо признать, что системной работы по содержанию территории города в зимний период у нас нет, в причинах нужно разбираться отдельно. Без «разбора полетов» тогда, конечно, не обошлось. И крайних нашли, и обещания раздали, что подобной ситуации больше не повторится.

Только что это дало, если – воз и ныне там? Сначала был ноябрь - 2019, когда после ледяного дождя все улицы покрылись коркой льда. Сейчас на улицах Перми мы наблюдаем повторение прошлогоднего ледового марта. Шансов дойти до остановки и магазина, удержавшись на ногах, почти нет.

Люди падают, ломают руки и ноги, в травмпунктах - жуткие очереди. А впереди, по прогнозам синоптиков, новые оттепели и заморозки. То есть, как любят говорить чиновники, «переходы температуры через ноль». А это значит, что пермякам опять предстоит вспомнить навыки акробатов и ворчать в соцсетях. Правда, на эти ворчания ответственные за благоустройство города особо не реагируют.

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