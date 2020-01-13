13 Янв. 2020 2020-01-13T13:25:35+03:00

Мы пока маленькие, но скоро вырастем! Фото: Василий Вахрин

Публикуем телефоны, где принимают жалобы на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020

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Заносы, сугробы, гололед в Перми 2020 стали привычным делом, а теперь коммунальщики предупредили горожан о новой беде – о сосульках на крышах. И посоветовали не подходить близко к домам.

- Из-за обильных осадков и перепадов температур на кровлях домов, козырьках подъездов могут образовываться скопления снега и наледи, - сообщили в городской администрации. - Жителям необходимо требовать от управляющих организаций своевременной и качественной уборки крыш. А если реакции не последовало – то обращаться в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края по телефонам 241-09-02, 241-14-45 и 241-13-54 или в отделы ЖКХ администраций районов.

Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020

Телефоны отделов ЖКХ и ЖО администраций районов Перми: Дзержинского района - 246-55-42 и 246-61-37, Индустриального - 227-94-14, Кировского - 283-31-78 и 283-33-11, Ленинского - 212-13-63 и 212-33-74, Мотовилихинского - 260-37-77, Орджоникидзевского - 263-47-26, Свердловского - 244-13-89 и 244-40-13, поселка Новые Ляды - 295-85-67 и 295-85-82, отдела по работе с жилфондом департамента ЖКХ администрации Перми - 212-86-07.

ИСТОЧНИК KP.RU