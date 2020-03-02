«Энергичные» подарки для добросовестных жильцов

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил дисциплинированным потребителям-жителям поощрения в рамках традиционной акции «В Новый год - без долгов!» В 2019 году в ней приняли участие 159 тысяч пермяков. Все они с ноября по декабрь заплатили за услуги теплоснабжения 329 млн рублей, а это на 6 млн рублей больше, чем в 2018 году.

После завершения всех необходимых подсчетов и проверки списков плательщиков, методом случайной выборки будут определены победители акции, которым достанутся призы - сертификаты на покупки в сетях розничной торговли. Списки победителей энергокомпания разместит на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» http://perm.esplus.ru. Награждение победителей пройдет во второй половине марта.

Кто участвовал?

Попасть в число участников акции «В Новый год - без долгов!» могли жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2018 года услуги отопления и горячего водоснабжения за текущий месяц и не имеющие задолженности за предыдущие периоды. Еще одно обязательное условие - внесение аванса за декабрь.

Возможностью получить поощрение за выполнение своих обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты ресурсоснабжающих организаций: Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках и ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги отопления и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

- Стимулирующие акции, проводимые АО «ЭнергосбыТ Плюс» - это одна из регулярных мер поддержки добросовестных клиентов.

- Количество различных акций от нашей компании растет с каждым годом. Мы всегда готовы идти навстречу тем, кто дисциплинированно относится к своим обязательствам, - подчеркнул директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

Долги УК тяжкие

В то же время энергетики обращают внимание на долги управляющих компаний. Ряд управдомов допускают нарушения на обслуживаемых домах, в то время как жильцы платят за теплоресурсы - и получают энергобонусы в рамках клиентских акций.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают: проблемы с неплатежами управляющих компаний возникают из года в год. Энергетики в феврале составили антирейтинг УК-неплательщиков за тепловую энергию. В «черный список» входят организации, обслуживающие жилой фонд в Перми, которые собирали платежи с граждан, однако не в полном объеме перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. По состоянию на 1 января, управляющие компании, занявшие первые десять мест в антирейтинге, сформировали долги перед теплоэнергетиками в размере 1 млрд 195 млн рублей.

Антилидеры-посредники

Например, две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом» (6-я и 8-я строчки в таблице), работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей. Также на первых строчках антирейтинга – ООО «Управляющая компания «МАКО» – 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» – 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» - 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» – 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» – 143,6 млн рублей долга.

Примечательно, что почти все управляющие компании из первой десятки - структуры, имеющие отношение к коммунальному холдингу ООО «Развитие территорий Урала» («РТУ»).

Совсем не профи

Одна из УК, имеющих отношение к «РТУ», - ООО «УК «Профи-Дом» - в марте 2019 году лишилась одного из управленцев: экс-директор Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы за хищение платежей граждан, подлежавших перечислению ресурсоснабжающим организациям. Также в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищение с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом» порядка миллиона рублей. Это финансы управляющей компании, предназначенные, в том числе, для проведения текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.

В начале февраля специалисты «Пермской сетевой компании» выявили нарушения в работе ООО УК «Профи-Дом» в части обслуживания внутридомовых коммуникаций по ул. Карпинского, 96. Жилищной организации было выдано предписание о проведении регулировки теплоустановки здания. Ранее жильцы обратились к энергетикам с жалобой на низкую температуру в квартирах, в некоторых помещениях она составляла +16 градусов. После проверки установлено, что температура теплоносителя до ввода в здание соответствует необходимым параметрам.

Проблема с отоплением возникает при его распределении в доме, за что отвечает ООО УК «Профи-Дом». На первом этаже температура превышает норму, а на втором - наоборот - значительно ниже необходимых показателей.

Горячая линия по теплу

Если управляющая компания не отрегулирует работу внутридомовых систем, то энергетики намерены передать материалы проверки в надзорные органы. В этом случае «Профи-Дом» грозят штрафы за некачественное исполнение коммунальной услуги.

В энергокомпании напоминают: управляющие компании несут ответственность за обслуживание домов и качество отопления и горячей воды. О ситуации с теплоснабжением своих домов жильцы могут сообщить по телефону горячей линии - call-центр ООО «Пермская сетевая компания» (342) 243-72-99.

ДОСЛОВНО - врезка

Директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков:

- Жилищные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию инженерной инфраструктуры зданий. Добросовестные жильцы вносят платежи по квитанциям и вправе требовать от управдомов своевременного проведения текущих ремонтов в своих домах. От этого зависят, в том числе, качество и безопасность предоставляемых коммунальных услуг. Если же руководство УК допускает злоупотребления со средствами граждан, то внутридомовые сети будут обслуживаться недостаточно надежно.