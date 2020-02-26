2020-02-26T18:34:58+03:00
Общество

Пермскую школьницу, создавшую обложку для Vogue, пригласили работать на федеральный канал

Настя Ковтун будет рисовать иллюстрации для рекламных материалов "Пятницы"
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Обложка журнала с рисунком Насти.Обложка журнала с рисунком Насти.
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16-летняя школьница из Чайковского Настя Ковтун, которая создала обложку для журнала Vogue, будет работать на телеканале «Пятница!».

Напомним, девушка рисовала портреты американской певицы Билли Айлиш и размещала их в соцсетях.

И когда было решено разместить портрет певицы на обложке журнала, Билли, по словам редактора Vogue Лианы Сатенштейн, сама рекомендовала в качестве художников Настю и еще одну девушку из Мичигана, выбрав их из миллионов своих подписчиков. В итоге Настя Ковтун, которая нарисовала Билли Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самым молодым автором, когда-либо создававшим цифровую обложку Vogue.

Настя рисует всю свою жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя рисует всю свою жизнь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После появления ее работы на обложке журнала, Настя стала очень популярна. И на днях стало извеcтно, что ее пригласили на федеральный телеканал.

«Автор digital-обложки с Билли Айлиш для американского Vogue получила работу на телеканале «Пятница!». Теперь Настя будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала, в том числе в интернет-среде, учиться у арт-директора «Пятницы!» и оттачивать свое мастерство», - сообщили в пресс-службе телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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