«Она меня сама выбрала»: школьница из Прикамья - о рисунке Билли Айлиш, который сделали обложкой Vogue

На обложке мартовского журнала Vogue изображена американская певица Билли Айлиш – обладатель всех четырех основных номинаций музыкальной премии Грэмми-2020. Автор одного из портретов Айлиш – 16-летняя школьница Настя Ковтун из Чайковского. Девочка рисует всю жизнь и почти каждый день. Она ходила в художественную школу три года, но рисовать людей училась сама.

- Когда Vogue обратилась к Насте Ковтун, чтобы заказать портреты Билли Айлиш для мартовского номера, она думала, что ее разыгрывают, - написала на сайте Vogue редактор журнала Лиана Сатенштейн. - Команда Vogue visuals должна была прислать доказательство - скан обложки журнала и переводы на русский язык, - что мы действительно были серьезны.

По словам Лианы, Айлиш сама рекомендовала двух девушек-художниц – Настю и Кайли Ян из Мичигана, выбрав их из миллионов своих подписчиков и тысяч поклонников благодаря их творчеству в Instagram. Настя Ковтун, которая нарисовала Билли Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самым молодым автором, когда-либо создававшим цифровую обложку Vogue.

Настя Ковтун: Билли лайкала мои рисункиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Анастасия даже и не ожидала, что ее рисунок окажется на обложке. Думала, что его разместят внутри журнала. Она рассказала нам о знакомстве с творчеством Билли и о реакции окружающих на ее успех.

- Где-то год назад я случайно услышала песню Билли и заинтересовалась ее творчеством, - говорит Анастасия. - Оказалось, что она такая молодая, но уже очень успешная. И я осознала, что могу сделать то же самое - развиваться и чего-то достичь, несмотря на возраст. Я рисовала ее и выкладывала фото в соцсети, отмечая на них аккаунт Билли. И она периодически даже ставила лайки на мои рисунки. А в январе мне написали и заказали портрет Билли для журнала Vogue. Я, честно, подумала, что это какое-то мошенничество, но все равно сделала рисунок. Позже у меня по почте взяли маленькое интервью, и только 3 февраля я, как и все остальные, узнала, что мой рисунок стал обложкой!

Сейчас Анастасия принимает поздравления от родственников, друзей и знакомых.

- Конечно, есть и немного негатива. В комментариях некоторые пишут: «Глаза косые», «рисунок обычный, второстепенный». Но ведь Билли сама меня выбрала. Так что я очень рада - до сих пор в шоке, что рисунок прямо на обложке!

Несмотря на успех, девушка после школы уезжать из города в другой, побольше, не хочет.

- Пока не думала серьезно о будущем, но я люблю Чайковский. А развиваться сейчас можно независимо от места проживания - ведь есть интернет.