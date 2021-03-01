Масленица - 2021: где в Перми отметить проводы зимы

«Комсомолка» рассказывает, где в Перми отметить Масленицу - 2021. Традиционно с большим размахом жители Прикамья отмечают Масленицу в музее «Хохловка». Однако из-за коронавирусных ограничений массового гуляния с традиционным сжиганием чучела не будет.Всю масленичную неделю с 8 по 14 марта в музейном комплексе будут проходить интерактивные программы, приуроченные к празднику провода зимы: масленичное ряжение, гостевание, народные игры, катание с гор и, конечно, все желающие смогут угоститься вкусными блинами. Посетители музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных игр и мастер-классов.- Каждый день Масленичной недели имел свои особенности, поэтому наши программы будут отличаться. Например, в понедельник – Встреча – мы будем мастерить кукол-маслениц, во вторник – Заигрыш – играть и кататься с горки на вениках, в среду – Лакомка – гостевать, в четверг – Широкая Масленица – кататься на лошадях, а в пятницу – Тещины вечёрки – побываем на хлебинах, - рассказывают сотрудники музея.В субботу, 13 марта, пройдут «Золовкины посиделки». В этот день в Прикамье принято было посещать родню и молодоженов. Участниками обходов могли быть все жители деревни или, например, женщины преклонного возраста или только родственники. На праздник девушки старались нарядиться – надеть цветные платки, новые полушубки, праздничные валенки.В воскресенье, 14 марта, пройдут «Целовник», «Сырное Заговенье», «Прощеное воскресенье».Прощание с Масленицей означало не только сжигание масленичного чучела, веников, на которых катались с горы, но и очищение утвари и жилища. Еще одной важной традицией было просить прощения: младшие извинялись перед старшими и наоборот.В этом году обряд прощания с Масленицей изменится, но в целом его проведут в соответствии с народными традициями.«Масленица пробудет у нас «только семь деньков». В Прощеное воскресенье настанет ее срок, она должна закончить свое существование в огне, воде или земле. По всей России Масленицу сжигали, топили или разрывали и разбрасывали по полям. Сжигали чаще всего. Топили там, где были реки, озера, пруды, высокие берега, откуда сбрасывали ее в воду.В нашем крае воспоминание о потоплении Масленицы встречалось в Чердынском районе. В наиболее древних традициях есть упоминания, что Масленицу хоронили. смеясь на ней. В «Хохловке» в этом году Масленица из соломенного снопа закончит свою недолгую жизнь на поле. Как и сожжение чучела, это ритуальное действие должно способствовать плодородию и возрождению жизни», – рассказала методист, руководитель фольклорного ансамбля музея «Хохловка» Людмила Белоглазова.Где: Пермский район, село ХохловкаКак добраться:Рейсовым автобусом №340 с Автовокзала;На автомобиле: из центра города, нужно пересечь Коммунальный мост через Каму, проехать микрорайон Гайва, выехать на Ильинское шоссе, затем свернуть по указателю «Хохловка».Цена:- для детей до 7 лет – бесплатно;- для детей от 7 до 18 лет – 300 руб;- для льготных категорий посетителей (при предъявлении подтверждающих документов) – 300 руб;- для взрослых – 450 руб;В Перми проводы Масленицы также продут в новом формате. Для гостей и жителей города приготовили масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около». Пермяки не увидят массовых забав и народных гуляний. Традиция закликать весну, прощаться с зимой и обновляться найдет отражение в новой подаче привычных музыкальных произведений и творческих экспериментах.Откроется фестиваль 8 марта в 13.00 в Пермской арт-резиденции, где зрители увидят все форматы мероприятия: произведения мировой классики в оригинальных переложениях, вариации популярных песен, исполненных на народных инструментах, авторский музыкальный материал в нестандартной подаче, фольклор в синтезе с живописью пермских художников.Завершится фестиваль концертом симфонической музыки. Который пройдет 14 марта в 17:00 в частной филармонии «Триумф».Где: «Завод Шпагина», Пермская арт-резиденция, частная филармония «Триумф», концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества и храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.Цена:Цены на билеты начинаются от 200 рублей. Стоимость билетов на каждое из мероприятий можно уточнить на сайте ПермьКонцерт.Также масленичные гуляния традиционно отмечают в парке Горького, однако пока программа мероприятий еще не опубликована.