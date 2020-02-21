«Трижды болезнь возвращалась». Как живет малыш, которому пермяки за несколько часов собрали деньги на сложную операцию

В свои четыре года Артем Паньков из Перми успел пережить столько, сколько не всегда под силу взрослому человеку. В год и девять месяцев врачи поставили ему страшный диагноз «рак крови».

Болел и не мог вставать на ножку

- Сначала Тема дважды переболел ОРВИ, потом поднялась температура и он не смог вставать на ножку, а на теле появились маленькие синячки, - вспоминает мама мальчика Светлана. - Мы сдали кровь, и когда пришел ответ из Екатеринбурга, нам сказали, что у нашего ребенка лейкоз, острый промиелоцитарный лейкоз. Не передать словами, что мы тогда испытали...

Курс химиотерапии продолжался пять месяцев, после чего отважному мальчугану проводили поддерживающую терапию.

Сначала все было в норме, но потом анализы показали, что болезнь возвращается. Жизнь старшего брата готовился спасти еще не рожденный ребенок, третий сынишка в семье.

Во время своего появления на свет младший братик Артема должен был стать донором стволовых клеток для своего старшего братишки. Их нужно было взять во время родов, сохранить с помощью криоконсервации и ближайшим рейсом транспортировать в Москву. Но роды начались на 10 дней раньше и именно тогда о семье Артема Панькова узнали многие пермяки.

В июле 2018 года фонд «Дедморозим» объявил о срочном сборе средств на оплату сложной процедуры и за несколько часов нужная сумма была собрана!

Все было сделано правильно, но, увы, эти клетки не подошли Артему, и врачи начали искать новый способ борьбы за жизнь ребенка.

Артему было три года, когда ему за считанные часы собрали деньги неравнодушные пермяки. Фото: фонд «Дедморозим».

Стал донором для самого себя

- Чтобы победить лейкоз, Артем стал донором сам для себя, - объяснили в фонде «Дедморозим». - Врачи федерального центра провели аутологичную трансплантацию - процедуру, при которой пациенту вводят его собственные кроветворные клетки, взятые у него заранее в ходе лечения. К сожалению, спустя время случился рецидив - болезнь снова вернулась.

И вот совсем недавно - в январе 2020 года Артему провели трансплантацию костного мозга. Донором для него стала его мама Светлана.

- Я спасла жизнь своего любимого сына, - написала женщина на своей странице в соцсетях. – И призываю всех поделиться капельками своей крови, спасая жизни людей. Это не больно и не страшно, ведь люди годами ждут доноров из за границы, так как у нас маленький регистр донорства. А ведь можно и не ждать так долго, если каждый сдаст чуточку крови в своем городе.

Сейчас Артем находится под наблюдением врачей — они следят за тем, прижились ли клетки и появились ли в крови мальчика новые лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. Недавно Артема и маму перевели в пансионат. Светлана рассказывает, что у сына хороший аппетит и он с радостью выходит на недолгие прогулки. Остается надеяться, что сейчас этот отважный малыш встал на путь выздоровления и пусть все у него будет хорошо!

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