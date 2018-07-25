2018-07-25T08:44:05+03:00
Общество

Пермяки за несколько часов собрали деньги для трехлетнего Артема, который борется с раком крови

Во вторник его мама Света родила братика, который сразу после рождения стал донором костного мозга
Вероника РАНГУЛОВА
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Московские специалисты готовы произвести трансплантацию костного мозга, чтобы перезапустить иммунитет ребенка и побороть болезнь. Фото: фонд Дедморозим.Московские специалисты готовы произвести трансплантацию костного мозга, чтобы перезапустить иммунитет ребенка и побороть болезнь. Фото: фонд Дедморозим.
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Чудеса случаются, если в них верят! 24 июля стал необыкновенно счастливым днем для семьи Паньковых, которые уже полтора года сражаются за жизнь старшего сына, больного раком крови.

Об этой истории «Комсомолка» написала буквально вчера. Прошлой зимой врачи поставили маленькому Артему страшный диагноз – лейкоз. Курс химиотерапии продолжался пять месяцев, после чего отважному мальчугану проводили поддерживающую терапию. Все было в норме, но недавние анализы показали, что болезнь возвращается.

В начале июля Артем вместе с папой улетел в Москву, в медицинском центре Дмитрия Рогачева он проходит новый курс химиотерапии. Его мама Светлана осталась в Перми с младшим сыном и готовилась родить третьего ребенка – тоже мальчика.

Врачи сказали, что ребенок, который должен был родиться в начале августа, может спасти жизнь своего старшего брата, став донором костного мозга.

Как рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», московские специалисты готовы произвести трансплантацию костного мозга, чтобы перезапустить иммунитет ребенка и побороть болезнь. Причем идеальными донорскими клетками могут стать те, что врачи возьмут в Перми из пуповины, связывающей маму мальчика и еще не родившегося брата. Сделать это можно только в момент появления ребенка на свет. Предварительная дата родов была назначена на 3 августа.

- Чтобы этот метод сработал, нужно произвести забор стволовых гемопоэтических клеток, сохранить их с помощью криоконсервации и ближайшим рейсом транспортировать в Москву, - объяснили волонтеры.

В понедельник «Дедморозим» объявил сбор средств, за дорогостоящую процедуру нужно было заплатить 52 тысячи рублей. Это невероятно, но неравнодушные пермяки собрали деньги за несколько часов.

И самое невероятное, что в этот же день, 24 июля, у Светланы родился ребенок.

- Донорские клетки для трансплантации костного мозга должны были взять при родах, они неожиданно начались вчера вечером, - рассказывают в «Дедморозим». – И необходимая сумма была собрана практически одновременно с появлением младенца на свет.

Роды прошли хорошо, мальчик родился здоровым, клетки были получены и уже срочно отправлены самолетом в Москву. Вся процедура полностью оплачена. Теперь выздоровление Артема зависит от удачи, его самого и врачей национального медицинского центра.

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