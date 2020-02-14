2020-02-14T06:20:58+03:00
Происшествия

«У меня украли огромную сумму». Звезда «Реальных пацанов» стала жертвой мошенников

Актриса из Перми Зоя Бербер написала заявление в полицию и пожаловалась на ограбление в соцсетях
Алена ОВЧИННИКОВА
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https://www.instagram.com/zberberr/https://www.instagram.com/zberberr/
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- Внимание, я стала жертвой мошенничества, несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег, - написала на своей странице в Instagram известная актриса из Перми Зоя Бербер.

13 февраля Зое на сотовый телефон позвонил человек и представился сотрудником банка.

- Он сказал, что является технической поддержкой банка и сообщил, что с моего счета только что был сделан перевод, - объясняет актриса. – Это перевод был заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От мошенников даже пришли сообщения с номера 900! В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый «удачный» для них момент. Второпях, мной было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном.

Пермячка написала, что приложение называется QuickSupport. Она пыталась выключить его, но уже было поздно, огромная сумма денег, которая лежала на счету актрисы, исчезла.

- Я сразу позвонила в свой банк, спасибо им огромное за оперативность. Они успели заблокировать карты и, я надеюсь, помогут разобраться в случившемся.

Зоя Бербер успела сделать несколько скриншотов экрана, где остались данные, куда переводились деньги. Сейчас она написала заявление в полицию и пожаловалась на ограбление в соцсетях.

Напомним, это уже не первый случай, когда известная пермячка сталкивается с мошенниками. Несколько лет назад из-за недобросовестных застройщиков она лишилась квартиры в Подмосковье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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